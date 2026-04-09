福岡限定グッズも見逃せない原画展！ 福岡三越「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」

記事ポイント 福岡三越で2026年4月11日から開催される『僕のヒーローアカデミア』原画展後期日程も全日日時指定制へ変更、先着順で販売福岡会場から新登場する【Snapshot】グッズと来場者特典 福岡三越で2026年4月11日から開催される『僕のヒーローアカデミア』原画展後期日程も全日日時指定制へ変更、先着順で販売福岡会場から新登場する【Snapshot】グッズと来場者特典

「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」の福岡会場が、福岡三越で2026年4月11日から6月14日まで開催されます。

完結を迎えた『僕のヒーローアカデミア』の10年間を、直筆原稿や貴重な制作資料とともに振り返られる展覧会です。

前期日程チケットが好評のため、後期日程の平日分チケットも全日日時指定制へ変更されています。

福岡三越「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」

会期：2026年4月11日(土)〜6月14日(日)会場：福岡三越 9F三越ギャラリー開場時間：10:00〜19:30（最終入場は19:00まで）入場料：一般2,200円、高校生1,400円、小中学生900円グッズ付チケット：3,900円

本展は、漫画『僕のヒーローアカデミア』の完結を記念し、作品の歩みを大規模な展示でたどれる内容となっています。

主人公の緑谷出久をはじめとするキャラクターたちの軌跡を、堀越耕平氏の執筆原稿を通して追体験できます。

見どころは、堀越氏の全面協力のもとで公開される貴重な制作資料の数々です。

完成原稿だけでなく、原稿が仕上がるまでの過程で生まれた資料も並び、圧倒的な画力の裏側まで楽しめます。

さらに、堀越氏自身による制作秘話や作品解説も公開されます。

東京会場、大阪会場に続いて高い注目を集めており、福岡会場は九州エリア初開催という点でも見逃せない展覧会です。

後期日程チケットも全日日時指定制に変更

後期日程の5月11日から6月14日までの平日入場チケットも、全日日時指定制へ変更されています。

前期日程の4月11日から5月10日までと同様に、会場内の過度な混雑を避けるための対応です。

各種チケットはイープラス、またはファミリーマート店頭のマルチコピー機で購入できます。

前期日程、後期日程ともに事前抽選はなく、先着順で販売されます。

各日、各時間帯に空き枠がある場合のみ、会場で当日券が販売される予定です。

福岡会場から登場する新グッズ

福岡会場から新発売となる「ブロマイド【Snapshot】(全15枚入り)」は、描きおろしイラストをL判写真風の質感で楽しめるセットです。

「アクリルアート 緑谷出久・爆豪勝己・オールマイト【Snapshot】」は、描きおろしイラストを存在感のあるアクリルアートで楽しめます。

「アクリルフィギュア 緑谷出久【Snapshot】」は、カメラを脇に抱えた緑谷出久の後ろ姿を立体感のあるアイテムで表現しています。

「アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】」は、世界人気投票でTOP10に入ったキャラクターたちをメダル風デザインで楽しめるコレクションです。

ブロマイド【Snapshot】(全15枚入り)は3,300円で、購入個数制限は2個です。

アクリルアートは5,500円で、購入個数制限は2個となっています。

アクリルフィギュアは1,650円で、購入個数制限は2個です。

アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】はランダム1種入りが各880円で、購入個数制限は5個です。

全種セットは8,800円で、購入個数制限は1個です。

単品のランダム商品とBOXの全種セットは同時購入できません。

来場者特典も用意

来場者特典として「タブロイド風ステッカー」が用意されています。

全5種からランダムで1点が配付され、絵柄は選べません。

入場チケットまたは招待券で入場した方1名につき1点の配付です。

作中の激闘の瞬間を切り取ったデザインで、展覧会の熱量を持ち帰れる特典となっています。

直筆原稿と制作資料を通して、『僕のヒーローアカデミア』の世界をより深く味わえる展覧会です。

福岡会場限定で加わる新グッズが、現地ならではの楽しみをいっそう広げています。

後期日程も日時指定制となり、混雑を避けながら作品世界に集中しやすい会場運営となっています。

福岡三越「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 福岡会場の開催期間はいつですか？

A. 福岡会場は2026年4月11日(土)から6月14日(日)まで、福岡三越 9F三越ギャラリーで開催されます。

Q. 後期日程のチケット販売方法はどうなっていますか？

A. 後期日程の5月11日(月)から6月14日(日)までの平日入場チケットも、全日日時指定制へ変更されています。

Q. 福岡会場から登場する新グッズには何がありますか？

A. 「ブロマイド【Snapshot】(全15枚入り)」、「アクリルアート 緑谷出久・爆豪勝己・オールマイト【Snapshot】」、「アクリルフィギュア 緑谷出久【Snapshot】」、「アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】」が登場します。

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