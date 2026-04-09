10日は雨が強まる時間も、週末のお出かけは日曜がオススメ【これからの天気(4月9日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
10日(金)は、各地でまとまった雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報が発表されています。
◆4月10日(金)の天気
・上越地方
曇りマークの午前中も雨が強まるところがあるでしょう。
また、昼ごろまでは風も強まるため、横殴りの雨に注意が必要です。
・中越地方
日中いっぱいは雨の降りやすい状態が続くでしょう。
ただ、最高気温は20℃前後まで上がる見込みで、10日(金)もGWの頃の暖かさになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から夜にかけて断続的に雨が降り、傘が手放せないでしょう。
最高気温は22℃前後で、5月中旬並みになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日中いっぱいはまとまった雨雲がかかるでしょう。
とくに、昼前後は広く雨脚が強まりそうです。
最高気温は21℃前後で、5月並みの予想です。
・下越：村上市から聖籠町
強弱をくり返しながら、雨が降り続くでしょう。
ただ、雨のわりに気温は高く、生ぬるい風が吹きそうです。
◆風と波
上越ではじめ風がやや強く、佐渡では午後は強い風が吹きつけるでしょう。
波の高さは、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
11日(土)は、午前を中心に所々で雨が降るでしょう。
12日(日)は天気が回復し、13日(月)にかけて汗ばむ陽気が続く見込みです。
14日(火)は、再び広く雨雲がかかるでしょう。
10日(金)は雨が強まる時間がありそうです。お出かけの際は大きめの傘がオススメです。
10日(金)は、各地でまとまった雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報が発表されています。
◆4月10日(金)の天気
・上越地方
曇りマークの午前中も雨が強まるところがあるでしょう。
また、昼ごろまでは風も強まるため、横殴りの雨に注意が必要です。
・中越地方
日中いっぱいは雨の降りやすい状態が続くでしょう。
ただ、最高気温は20℃前後まで上がる見込みで、10日(金)もGWの頃の暖かさになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から夜にかけて断続的に雨が降り、傘が手放せないでしょう。
最高気温は22℃前後で、5月中旬並みになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日中いっぱいはまとまった雨雲がかかるでしょう。
とくに、昼前後は広く雨脚が強まりそうです。
最高気温は21℃前後で、5月並みの予想です。
・下越：村上市から聖籠町
強弱をくり返しながら、雨が降り続くでしょう。
ただ、雨のわりに気温は高く、生ぬるい風が吹きそうです。
◆風と波
上越ではじめ風がやや強く、佐渡では午後は強い風が吹きつけるでしょう。
波の高さは、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
11日(土)は、午前を中心に所々で雨が降るでしょう。
12日(日)は天気が回復し、13日(月)にかけて汗ばむ陽気が続く見込みです。
14日(火)は、再び広く雨雲がかかるでしょう。
10日(金)は雨が強まる時間がありそうです。お出かけの際は大きめの傘がオススメです。