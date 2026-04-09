これからの気象情報です。

10日(金)は、各地でまとまった雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報が発表されています。



◆4月10日(金)の天気

・上越地方

曇りマークの午前中も雨が強まるところがあるでしょう。

また、昼ごろまでは風も強まるため、横殴りの雨に注意が必要です。



・中越地方

日中いっぱいは雨の降りやすい状態が続くでしょう。

ただ、最高気温は20℃前後まで上がる見込みで、10日(金)もGWの頃の暖かさになりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から夜にかけて断続的に雨が降り、傘が手放せないでしょう。

最高気温は22℃前後で、5月中旬並みになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日中いっぱいはまとまった雨雲がかかるでしょう。

とくに、昼前後は広く雨脚が強まりそうです。

最高気温は21℃前後で、5月並みの予想です。



・下越：村上市から聖籠町

強弱をくり返しながら、雨が降り続くでしょう。

ただ、雨のわりに気温は高く、生ぬるい風が吹きそうです。



◆風と波

上越ではじめ風がやや強く、佐渡では午後は強い風が吹きつけるでしょう。

波の高さは、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち3mの予想です。



◆週間予報

11日(土)は、午前を中心に所々で雨が降るでしょう。

12日(日)は天気が回復し、13日(月)にかけて汗ばむ陽気が続く見込みです。

14日(火)は、再び広く雨雲がかかるでしょう。



10日(金)は雨が強まる時間がありそうです。お出かけの際は大きめの傘がオススメです。