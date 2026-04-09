ステーキ980円　GW期間限定「ステーキキャンペーン」開催【ペッパーランチ】

ステーキチェーンのペッパーランチは、4月22日（水）から5月10日（日）までの計19日間、ゴールデンウィーク期間を含む「ステーキキャンペーン」を実施する。

本キャンペーンでは、昨年好評を博したゴールデンウィーク特別企画を今年も開催。限定サイズ「ワイルドジューシーステーキ110g」を税込980円の特別価格で提供するほか、150g・200g・300g・450gのワイルドジューシーステーキやカットステーキ110gを特別価格で提供する。

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〈商品ラインアップ〉



ワイルドジューシーステーキ 110g

税込980円

ワイルドジューシーステーキ 150g

税込1,250円

ワイルドジューシーステーキ 200g

税込1,520円

ワイルドジューシーステーキ 300g

税込2,080円

ワイルドジューシーステーキ 450g

税込3,090円

GWカットステーキ110g

税込980円

限定ライス＆味噌汁（Bセット）

税込300円

〈販売概要〉



販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）

対象店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS全店（東京競馬場店を除く）

※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了。