ステーキ980円 GW期間限定「ステーキキャンペーン」開催【ペッパーランチ】
ステーキチェーンのペッパーランチは、4月22日（水）から5月10日（日）までの計19日間、ゴールデンウィーク期間を含む「ステーキキャンペーン」を実施する。
本キャンペーンでは、昨年好評を博したゴールデンウィーク特別企画を今年も開催。限定サイズ「ワイルドジューシーステーキ110g」を税込980円の特別価格で提供するほか、150g・200g・300g・450gのワイルドジューシーステーキやカットステーキ110gを特別価格で提供する。
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ワイルドジューシーステーキ 110g
税込980円
ワイルドジューシーステーキ 150g
税込1,250円
ワイルドジューシーステーキ 200g
税込1,520円
ワイルドジューシーステーキ 300g
税込2,080円
ワイルドジューシーステーキ 450g
税込3,090円
GWカットステーキ110g
税込980円
限定ライス＆味噌汁（Bセット）
税込300円
販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
対象店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS全店（東京競馬場店を除く）
※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了。