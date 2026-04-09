【セブン‐イレブン】中華蕎麦 とみ田監修「冷し豚まぜ麺」発売 - 豚ラーメンをイメージしたG系冷し麺
セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734.40円)を一部地区除く全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734.40円)
中華蕎麦 とみ田監修シリーズから"ガッツリ系"の冷し麺が登場する。「豚ラーメン」の麺をイメージした、ワシワシ&モチモチ食感の極太麺を使用。スープとよく絡み合い、冷し麺でありながら、食べ応えのある食感に仕上げた。豚の旨味、醤油のキレ、にんにくのパンチを効かせた濃厚な豚骨醤油スープが極太麺に絡み、最後のひと口まで力強い味わいを楽しめる。
ワシワシ&モチモチ食感の極太麺
具材には、ゴロッとしたチャーシューやたっぷりの野菜をはじめ、えびオイルを加えたえび風味マヨ、ラー油と唐辛子で炒めた辛味玉ねぎ、刻みにんにく炒め、かつお粉末、ブラックペッパーなどを盛り付けた。混ぜ合わせることで味わいの変化を楽しめる。
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734.40円)
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734.40円)
中華蕎麦 とみ田監修シリーズから"ガッツリ系"の冷し麺が登場する。「豚ラーメン」の麺をイメージした、ワシワシ&モチモチ食感の極太麺を使用。スープとよく絡み合い、冷し麺でありながら、食べ応えのある食感に仕上げた。豚の旨味、醤油のキレ、にんにくのパンチを効かせた濃厚な豚骨醤油スープが極太麺に絡み、最後のひと口まで力強い味わいを楽しめる。
ワシワシ&モチモチ食感の極太麺
具材には、ゴロッとしたチャーシューやたっぷりの野菜をはじめ、えびオイルを加えたえび風味マヨ、ラー油と唐辛子で炒めた辛味玉ねぎ、刻みにんにく炒め、かつお粉末、ブラックペッパーなどを盛り付けた。混ぜ合わせることで味わいの変化を楽しめる。
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734.40円)