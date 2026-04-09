お義母さん、実はストレスです（泣）深夜に「付き合って！」同居後に判明した義母の習慣に「どうすれば」

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親しかった彼の母親と結婚後に同居した知人。しかし、“あること”の違いがものすごいストレスになったそうです。
知人から聞いたエピソードを紹介します。

結婚

私は30代のワーママです。

これは夫と結婚したばかりのころのお話。

結婚前に夫から「両親の介護を見据えて同居してほしい」とお願いされました。

彼のご両親とはお付き合いしていた当時から親しく、何かと可愛がってもらっていました。

だから夫から同居の話がでたときも、私はすんなりとOKしたのです。

いざ同居してみると

結婚式が終わってすぐ、夫の両親との同居が始まりました。

同居してから1週間はお義母さんも、

「慣れない場所で疲れていると思うから、早く寝なさい」と言ってくれました。

もともと朝型の私はありがたくその言葉に従い、独身の頃と同様に9時には寝る日々。
ところが同居2週目に入った頃のことです。

私が寝る支度をしていると、お義母さんから「ちょっと来て」と呼ばれました。

リビングに行くと目に入ったのは、食卓の上のスイーツ。

にっこりと微笑んだお義母さんは、

「お夜食でもどう？」

と言いました。

ですが、寝るモードだった私は正直あまり食べる気がしません。
それでも、せっかく誘ってくれたのでいただくことに。

「いただきます」

そう言って椅子に座ると、お義母さんはテレビを点けました。

それと同時に自分の昔話も始めたのです。

しばらくは楽しく話を聞いていましたが、2時間経っても終わる気配のないお義母さんの話に、私は少し疲れてきました。

重いまぶたを必死に開けながら、どうにか起きていた私。

そして深夜12時を迎えたとき、ようやくお義母さんは「そろそろ寝ましょうか」と言ったのです。