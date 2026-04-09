【日韓カップル】東大留学生が語る日本人彼女との恋愛
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「衝撃の連続。韓国人が日本人女性に恋に落ちた瞬間4つ」と題した動画を公開しました。東京で暮らす27歳の韓国人留学生であり、東京大学大学院で博士課程に在籍するパクくんが、交際中の日本人女性に対して「この子と一緒にいたい」と確信した4つの出来事について語っています。
一つ目の瞬間として挙げられたのは、3泊4日の九州旅行での出来事です。福岡、佐賀、長崎を車で巡るハードな行程にもかかわらず、「不思議と疲れなかった」と振り返ります。休憩のタイミングや食事選びなど、何一つ衝突がなく自然と呼吸が合っていたといいます。帰りの飛行機で「この子とならもっと遠くまで行けるかもしれない」と直感したそうです。
二つ目と三つ目は、予期せぬトラブルや困難な状況での彼女の振る舞いでした。外出先でGoogleマップのダウンロードがうまくいかず、時間を気にしてイライラしていた際、彼女は「うまくいかないね、不思議だね」と穏やかに笑って待っていてくれたといいます。また、真冬のバイク整備で作業が難航し不機嫌になっていた時も、彼女は寒空の下で30分間、笑顔で応援してくれました。パクくんは、自分の不機嫌さやダメな部分を受け止めてくれる彼女の姿勢に、「自分にはない待つ力がある」と感銘を受けたようです。
四つ目の瞬間は、長年のコンプレックスだった「ガニ股」を肯定された時でした。歩き方を「ペンギンみたいで可愛いね」と言われ、直さなければ恥ずかしいと思っていた弱点が、愛される個性に変わったと感じたといいます。パクくんは「自分にないものを見つけ、欠けているところを補ってくれる存在」と彼女への思いを語りました。
言葉や文化の違いを超え、何気ない日常の中で育まれる信頼関係や愛情の形について語られた本動画。パートナーとの向き合い方を考えるきっかけとして、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
一つ目の瞬間として挙げられたのは、3泊4日の九州旅行での出来事です。福岡、佐賀、長崎を車で巡るハードな行程にもかかわらず、「不思議と疲れなかった」と振り返ります。休憩のタイミングや食事選びなど、何一つ衝突がなく自然と呼吸が合っていたといいます。帰りの飛行機で「この子とならもっと遠くまで行けるかもしれない」と直感したそうです。
二つ目と三つ目は、予期せぬトラブルや困難な状況での彼女の振る舞いでした。外出先でGoogleマップのダウンロードがうまくいかず、時間を気にしてイライラしていた際、彼女は「うまくいかないね、不思議だね」と穏やかに笑って待っていてくれたといいます。また、真冬のバイク整備で作業が難航し不機嫌になっていた時も、彼女は寒空の下で30分間、笑顔で応援してくれました。パクくんは、自分の不機嫌さやダメな部分を受け止めてくれる彼女の姿勢に、「自分にはない待つ力がある」と感銘を受けたようです。
四つ目の瞬間は、長年のコンプレックスだった「ガニ股」を肯定された時でした。歩き方を「ペンギンみたいで可愛いね」と言われ、直さなければ恥ずかしいと思っていた弱点が、愛される個性に変わったと感じたといいます。パクくんは「自分にないものを見つけ、欠けているところを補ってくれる存在」と彼女への思いを語りました。
言葉や文化の違いを超え、何気ない日常の中で育まれる信頼関係や愛情の形について語られた本動画。パートナーとの向き合い方を考えるきっかけとして、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
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