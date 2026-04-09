浜田雅功、『水曜日のダウンタウン』を休演 “代役”が理由を説明 “プレゼンター”も欠席
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、MCを務める8日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）を欠席。代役をお笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが務めた。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
番組冒頭、ジュニアは「さぁ始まりました『水曜日のダウンタウン』、よろしくお願いします！」と浜田と同じようにあいさつ。「浜田さんがインフルエンザということで、私、代わりにやらせていただきます。よろしくお願いします」と理由を説明し、番組を進行した。
すると、最初の「説」をもってきたプレゼンター・ニューヨークも嶋佐和也のみが登場。「相方も体調不良になってしまいまして、すみません！」と事情を説明した。
この日は「「大食い×投てき」のオリジナル競技『寿司合戦』」「全く違った人生を歩んだ双子もいる説」を放送。同番組は、TVerで見逃し配信を実施している。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
番組冒頭、ジュニアは「さぁ始まりました『水曜日のダウンタウン』、よろしくお願いします！」と浜田と同じようにあいさつ。「浜田さんがインフルエンザということで、私、代わりにやらせていただきます。よろしくお願いします」と理由を説明し、番組を進行した。
すると、最初の「説」をもってきたプレゼンター・ニューヨークも嶋佐和也のみが登場。「相方も体調不良になってしまいまして、すみません！」と事情を説明した。
この日は「「大食い×投てき」のオリジナル競技『寿司合戦』」「全く違った人生を歩んだ双子もいる説」を放送。同番組は、TVerで見逃し配信を実施している。