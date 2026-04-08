【レース映像】阪神11R 大阪杯｜クロワデュノール（北村友一）｜ウイニング競馬

春の芝・中距離王決定戦 第70回 大阪杯＜GI 4歳以上オープン（国際）（指定）定量コース：2,000m（芝・右）＞が4月5日に阪神競馬場で行われ、北村友一騎手騎乗の1番人気クロワデュノール（牡4 青鹿毛 栗東 父キタサンブラック）が優勝。

昨年の日本ダービー以来となるGI3勝目を挙げた。勝ち時計は1分57秒6。2着は逃げ粘った3番人気のメイショウタバル。3着に2番人気のダノンデサイルが入った。



第70回大阪杯（GI）着順

2026年4月5日（日）2回阪神4日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手）人気

1着 8-15 クロワデュノール（牡4 北村友一）1

2着 4-6 メイショウタバル（牡5 武豊）3

3着 3-4 ダノンデサイル（牡5 坂井瑠星）2

4着 8-14 タガノデュード（牡5 古川吉洋）13

5着 2-3 セイウンハーデス（牡7 幸英明）9

6着 7-12 レーベンスティール（牡6 C.ルメール）5

7着 5-9 ヨーホーレイク（牡8 西村淳也）11

8着 6-11 デビットバローズ（セ7 岩田望来）8

9着 6-10 ボルドグフーシュ（牡7 松山弘平）14

10着 3-5 ショウヘイ（牡4 川田将雅）4

11着 2-2 マテンロウレオ（牡7 横山典弘）10

12着 1-1 サンストックトン（牡7 高杉吏麒）15

13着 7-13 ファウストラーゼン（牡4 岩田康誠）12

14着 5-8 エコロヴァルツ（牡5 浜中俊）7

15着 4-7 エコロディノス（牡4 池添謙一）6

※結果・出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

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