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デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「閑散期なのに稼げる配達員続出？稼ぎが明らかに底辺じゃない…」を公開した。動画では、フードデリバリー業界の閑散期であるにもかかわらず、配達員が効率よく稼げている現状とその背景にある業界の構造変化について、独自の分析を展開している。



動画の冒頭、レクター氏は「稼ぎが明らかに底辺じゃない」と語り、自身の1週間の稼働データを提示。約14時間のオンライン時間で4万7,000円以上を売り上げ、時給換算で約3,383円という過去最高の効率を叩き出したことを報告した。閑散期にもかかわらず稼げる理由として、「日跨ぎクエスト増額」「謎クエスト出現」「雨クエスト増額」という3つのインセンティブ強化の要因を列挙。特に雨の日の稼働では、2時間強で1万2,000円以上を稼ぎ、時給換算で6,000円弱に達したという圧倒的な威力を明かした。



さらに、インセンティブが強化されている背景について、出前館などが導入した「店頭価格」での提供が大きく影響していると分析。「店頭価格の効果は絶大」だとし、商品単価を下げることで1件あたりの利益は減るものの、全体の注文数が劇的に増加している構造を図解で説明した。薄利多売のモデルで利益を確保できる見通しが立ったことで、Uber Eatsをはじめ、出前館、menu、ロケットナウといった各社が、配達員確保に注力して報酬に還元していると推測している。



最後にレクター氏は、現在の配達員需要の高まりは一時的なキャンペーンにとどまらず、今後も続く可能性が高いと示唆。「我々っていうのはそういう美味しいものだけを吸い取っていればいい」と述べ、各社のインセンティブをうまく比較・活用して効率よく稼ぐことの重要性を強調して動画を締めくくった。