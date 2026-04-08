肉に肉あんかけをかける！？わんぱくすぎるメニューでたびたび話題を呼ぶ、とんかつ専門店「かつや」が、今回も胃袋の青春を呼び覚ますような期間限定メニューを投入します。

期間限定メニュー「肉あんかけロースカツ丼」と「肉あんかけロースカツ定食」を、4月10日から国内の店舗（一部を除く）で販売します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

今回登場する「肉あんかけロースカツ丼」は、サクサクのロースカツに黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、見た瞬間に“腹ペコで向き合いたい”と思わせる一杯です。

濃厚なうまみをまとったあんがカツにもご飯にもがっつり絡み、これはもう、白米がすすみそうな仕上がり。今回も食欲を真正面から刺激してくる、かつやらしい一品となっています。

しかも、味変用に温玉トッピングがついた「肉あんかけロースカツ丼（温玉付）」まで用意。黒味噌のコクに温玉のまろやかさが加われば、満足感はさらに加速しそうです。なお、丼のほか、とん汁付きの定食もラインアップされています。

価格は店内利用で「肉あんかけロースカツ丼」が通常店舗979円（税込）、温玉付きが1089円（税込）。定食は1089円（税込）から。テイクアウトにも対応しており、弁当として自宅や職場でも楽しめます。

販売は食材がなくなり次第終了。販売時間は各店舗の営業時間に準じ、店舗によって価格や取り扱い内容が異なる場合があります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040803.html