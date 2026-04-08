“SNS総フォロワー300万人超”人気クリエイター・ウンパルンパ、OASIZ新事業と専属プロデュース契約締結 大手企業とのプロジェクトが続々決定
【モデルプレス＝2026/04/08】株式会社OASIZは、クリエイタープロデュース事業「OASIZProduce Studio」を始動し、第1弾としてウンパルンパと専属でプロデュース契約を締結したことを発表した。
【写真】プロデュース締結発表した26歳人気クリエイター
SNS総フォロワー数が300万人を超える人気クリエイター・ウンパルンパは、ビジネス共創パートナーとしてOASIZとともに新たな挑戦を開始。ウンパルンパが持つ独自の世界観や企画力といったクリエイターとしての強みを、OASIZの戦略設計力や制作体制、企業ネットワークと掛け合わせることで、より大きな価値へと拡張していく。取り組みの第1弾として、株式会社ベネッセコーポレーションとのタイアップ動画出演が決定。さらに、大手企業との複数のプロジェクトが続々と決定しており、クリエイターと企業が真に共創する新しいビジネスの形を、今後も次々と公開していく。（modelpress編集部）
クリエイターとして活動して約6年。活動歴が長くなるほど、「このままでいいのか」という問いが自分の中で大きくなっていました。変化の激しいSNS・クリエイター業界で自分のバリューを最大限伸ばすには、置かれている環境を1から考え直す必要があると感じていました。今回OASIZと一緒にやろうと決めた1番の理由は、このプロジェクトのビジョンです。「クリエイターの社会価値を上げる」という考えに深く共感し、会社と自分が対等なパートナーとしてビジネスを共創していく構造に、これまでよりもっと成長できるイメージが持てました。
クリエイターをここまで信じ、将来を一緒に考えてくれて、完全クリエイターファーストで向き合ってくれるところに心打たれました。今回の契約は「所属」ではなく、ビジネスを共創するパートナー契約としてのスタートになります！すでに大きなプロジェクトが動き始めており、自分にしかできない仕事がどんどん広がっている実感があります。OASIZと共に、皆さんにとってより価値のある面白いコンテンツを届けていきたいと思います。OASIZバモ！！ここからウンパルンパ、もっともっと駆け上がります！
これまで、「クリエイターの社会価値を上げる」というビジョンを掲げてきましたが、そのビジョンを実現するためには、単に案件数を増やすことでも、フォロワー数を伸ばすことでもなく、クリエイターが持つ可能性を、社会やブランドとより深く接続し、持続的な価値へと昇華させることだと考えています。元々、事務所は絶対作らないと決めていたのですが、クリエイター個人の価値を中長期的に拡張していくためには、構造そのものを見直す必要があると感じていました。クリエイターを管理するのではなく、対等なパートナーとして共にビジネスを創るプロジェクトとして立ち上げたのが「OASIZ Produce Studio」です。
本プロジェクトはクリエイターと2人3脚で取り組む必要性があるため、広く浅くではなく、少数精鋭で深い関係性を重視します。だからこそ、初回はウンパルンパさんのみと契約し、会社として全力で向き合っていきます。すでにウンパルンパさんとの様々なプロジェクトの話が進んでおり、大きな施策も控えているので、ぜひ楽しみにしていてください。
ウンパルンパは、学園ネタやサッカー部あるあるネタを中心に、独自のエンタメ企画と高い発信力で若年層から絶大な支持を集める。企業とのコラボレーション実績も多数あり、クリエイターとしての影響力をビジネス領域にも拡張してきた。
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◆ウンパルンパ、OASIZとプロデュース契約締結
SNS総フォロワー数が300万人を超える人気クリエイター・ウンパルンパは、ビジネス共創パートナーとしてOASIZとともに新たな挑戦を開始。ウンパルンパが持つ独自の世界観や企画力といったクリエイターとしての強みを、OASIZの戦略設計力や制作体制、企業ネットワークと掛け合わせることで、より大きな価値へと拡張していく。取り組みの第1弾として、株式会社ベネッセコーポレーションとのタイアップ動画出演が決定。さらに、大手企業との複数のプロジェクトが続々と決定しており、クリエイターと企業が真に共創する新しいビジネスの形を、今後も次々と公開していく。（modelpress編集部）
◆ウンパルンパ コメント
クリエイターとして活動して約6年。活動歴が長くなるほど、「このままでいいのか」という問いが自分の中で大きくなっていました。変化の激しいSNS・クリエイター業界で自分のバリューを最大限伸ばすには、置かれている環境を1から考え直す必要があると感じていました。今回OASIZと一緒にやろうと決めた1番の理由は、このプロジェクトのビジョンです。「クリエイターの社会価値を上げる」という考えに深く共感し、会社と自分が対等なパートナーとしてビジネスを共創していく構造に、これまでよりもっと成長できるイメージが持てました。
クリエイターをここまで信じ、将来を一緒に考えてくれて、完全クリエイターファーストで向き合ってくれるところに心打たれました。今回の契約は「所属」ではなく、ビジネスを共創するパートナー契約としてのスタートになります！すでに大きなプロジェクトが動き始めており、自分にしかできない仕事がどんどん広がっている実感があります。OASIZと共に、皆さんにとってより価値のある面白いコンテンツを届けていきたいと思います。OASIZバモ！！ここからウンパルンパ、もっともっと駆け上がります！
◆株式会社OASIZ代表取締役・江藤優コメント
これまで、「クリエイターの社会価値を上げる」というビジョンを掲げてきましたが、そのビジョンを実現するためには、単に案件数を増やすことでも、フォロワー数を伸ばすことでもなく、クリエイターが持つ可能性を、社会やブランドとより深く接続し、持続的な価値へと昇華させることだと考えています。元々、事務所は絶対作らないと決めていたのですが、クリエイター個人の価値を中長期的に拡張していくためには、構造そのものを見直す必要があると感じていました。クリエイターを管理するのではなく、対等なパートナーとして共にビジネスを創るプロジェクトとして立ち上げたのが「OASIZ Produce Studio」です。
本プロジェクトはクリエイターと2人3脚で取り組む必要性があるため、広く浅くではなく、少数精鋭で深い関係性を重視します。だからこそ、初回はウンパルンパさんのみと契約し、会社として全力で向き合っていきます。すでにウンパルンパさんとの様々なプロジェクトの話が進んでおり、大きな施策も控えているので、ぜひ楽しみにしていてください。
◆ウンパルンパ プロフィール
ウンパルンパは、学園ネタやサッカー部あるあるネタを中心に、独自のエンタメ企画と高い発信力で若年層から絶大な支持を集める。企業とのコラボレーション実績も多数あり、クリエイターとしての影響力をビジネス領域にも拡張してきた。
【Not Sponsored 記事】