お弁当が即あか抜ける！ポリ袋でもむだけ『紫キャベツのレモンマリネ』で脱・地味弁
これさえあれば、お弁当がぐっとあか抜ける。紫キャベツで作る、さわやかなレモンマリネ。
ポリ袋でもむだけで、加熱いらず。3〜4日保存できるので、忙しい日の彩りプラスにもぴったりです。どんな地味弁も、あっという間におしゃれに変身！ SNSでもよく見かける、あの一品です。
『紫キャベツのレモンマリネ』のレシピ
材料（作りやすい分量）
紫キャベツの葉……3〜4枚（約150g）
塩……小さじ1/3
〈A〉
オリーブオイル……大さじ1
レモン汁……小さじ1
こしょう……少々
作り方
（1）キャベツはしんを切り取り、せん切りにしてボールに入れる。塩をふってざっと混ぜてから5分ほどおく。ポリ袋に〈A〉を混ぜる。
（2）キャベツの水けをぎゅっと絞ってポリ袋に加え、袋の外側からもんでからめる。空気を抜いて袋の口を閉じ、5分以上おく。
保存期間
冷蔵で3〜4日保存可能。
お弁当に入っているだけで、ちょっと料理上手に見える紫キャベツのマリネ。気軽に作って、いつものお弁当にプラスしてみてください♪
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。