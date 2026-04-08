お弁当が即あか抜ける！ポリ袋でもむだけ『紫キャベツのレモンマリネ』で脱・地味弁

これさえあれば、お弁当がぐっとあか抜ける。紫キャベツで作る、さわやかなレモンマリネ。

ポリ袋でもむだけで、加熱いらず。3〜4日保存できるので、忙しい日の彩りプラスにもぴったりです。どんな地味弁も、あっという間におしゃれに変身！ SNSでもよく見かける、あの一品です。



『紫キャベツのレモンマリネ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

紫キャベツの葉……3〜4枚（約150g）

塩……小さじ1/3

〈A〉

オリーブオイル……大さじ1

レモン汁……小さじ1

こしょう……少々

作り方

（1）キャベツはしんを切り取り、せん切りにしてボールに入れる。塩をふってざっと混ぜてから5分ほどおく。ポリ袋に〈A〉を混ぜる。

（2）キャベツの水けをぎゅっと絞ってポリ袋に加え、袋の外側からもんでからめる。空気を抜いて袋の口を閉じ、5分以上おく。

保存期間

冷蔵で3〜4日保存可能。

お弁当に入っているだけで、ちょっと料理上手に見える紫キャベツのマリネ。気軽に作って、いつものお弁当にプラスしてみてください♪

（『オレンジページ』2026年4月2日より）