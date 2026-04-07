対応ツアーの販売を開始！ ビーウェーブ「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」

記事ポイント 石川県の「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」に対応した能登ツアー販売開始日帰りバスツアーは2026年4月11日から7月31日まで、お一人様7,800円（税込）能登12市町周遊で1日4,000円分の電子クーポンが付き、旅先で応援消費が広がる内容 石川県の「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」に対応した能登ツアー販売開始日帰りバスツアーは2026年4月11日から7月31日まで、お一人様7,800円（税込）能登12市町周遊で1日4,000円分の電子クーポンが付き、旅先で応援消費が広がる内容

ビーウェーブが、石川県の「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」を活用した能登観光ツアーの販売を開始しています。

観光と応援消費をひとつにした内容で、気軽な日帰りから団体向けオーダーメイドまで選べる点が魅力です。

ビーウェーブ「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」

販売期間：2026年7月31日まで対象期間：2026年3月1日(日)〜7月31日(金) ※GW期間(5/2〜5/6)は対象外対象エリア：能登12市町主な特典：1名あたり1日4,000円分の電子クーポン付与、バス代助成による旅行代金割引

今回のツアーは、観光需要の回復と地元での応援消費促進を目的としたキャンペーンに対応しています。

参加者には能登12市町で使える電子クーポンが付与され、訪れるだけでなく現地で食べて買う行動にもつながります。

ラインナップは、金沢駅発着の日帰りバスツアー、東京・関西発の新幹線利用1泊2日プラン、8名以上向けのオーダーメイドプランの3種類です。

旅のスタイルに合わせて選べる構成になっており、個人旅行からグループ旅行まで対応しています。

「能登までのっとこ！日帰りバスツアー」

金沢駅発着の「能登までのっとこ！日帰りバスツアー」は、能登を代表する景色を気軽に楽しめるプランです。

千里浜なぎさドライブウェイや花嫁のれん館を巡り、能登らしい風景と文化に触れられます。

能登食祭市場ではフリータイムが設けられ、海鮮グルメや買い物を通して現地を応援できる内容です。

能登島大橋を渡る爽快なドライブ区間も含まれ、移動そのものが旅の見どころになっています。

旅行代金はお一人様7,800円（税込）で、出発設定日は2026年4月11日から7月31日までです。

さらに、おひとり様あたり4,000円分の電子クーポンが付くため、価格面でも参加しやすいプランです。

新幹線利用1泊2日プランとオーダーメイドツアー

東京・関西発の1泊2日プランは、新幹線で金沢に入り、1日目に能登バスツアー、2日目に金沢市内観光を楽しめる構成です。

旅行代金は東京発が40,800円（税込）から、関西発が34,200円（税込）からで、いずれもおひとり様あたり4,000円分の電子クーポンが付きます。

8名様以上向けのオーダーメイド・グループツアーでは、社員旅行や研修旅行、サークル旅行にも対応しています。

和倉温泉宿泊や氣多大社昇殿参拝などを組み込めるほか、1泊2日で2日間とも能登12市町を周遊する場合は最大8,000円分の電子クーポンが付与されます。

電子クーポンの利用期限は2026年8月31日までとなっており、旅行当日に使い切れなくても活用できます。

特産品や工芸品、飲食に使えるため、旅を楽しみながら現地での応援消費にもつながる仕組みです。

日帰りから宿泊、団体旅行まで揃っており、目的に合わせて選びやすい展開になっています。

ビーウェーブ「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」対応ツアーの紹介でした。

よくある質問

Q. 「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」の特典は何ですか？

A. 能登12市町を周遊する旅行参加者に、1名あたり1日4,000円分の電子クーポンが付与されます。

Q. 日帰りバスツアーの旅行代金はいくらですか？

A. 金沢駅発着の「能登までのっとこ！日帰りバスツアー」は、お一人様7,800円（税込）です。

Q. 電子クーポンはいつまで使えますか？

A. 電子クーポンの利用期限は2026年8月31日までです。

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