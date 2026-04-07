大分県竹田市の「長湯温泉しだれ桜の里」で、およそ300本のしだれ桜が満開の時期を迎えています。

【写真を見る】「しだれ桜」300本が満開 長湯温泉しだれ桜の里、広大な斜面を彩る 大分・竹田市

この園は山の斜面を活用して2022年にオープンした竹田市の桜の名所です。10万平方メートルの広大な敷地には、6品種およそ2600本の桜が植えられています。

7日は日中の最高気温が20度と、この時期らしい暖かさになりました。この日はおよそ5000人が来場し、多くの人が青空に映えるしだれ桜を思い思いのアングルで写真に収めていました。

（来場客）「きれいですね。初めて来たんですけどこんなにサクラが咲いているとは思わなかったです」「青空だし空気もきれいだしそんなに寒くもないしとても素敵でした」「しだれ桜がこれだけ咲いているのを見たことがないのできょうは天気も良くて恵まれたと思います」

園によりますと、好天に恵まれた5日は、この春最も多い1日2万人の来場があったということです。

しだれ桜は今週末まで見頃が続き、その後は大きな花が特徴の「八重桜」が開花の時期を迎えます。週末の夜間営業日には午後9時までライトアップが行われていて、今シーズンは4月19日まで開園しています。