「前代未聞の数字です」パンチくん効果、市川市動植物園が過去最多の月間来園者数を更新＆きょうからうれしい再開も発表
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が4日、公式Xを更新。2026年3月の月間来園者数が9万人に達し、過去最多の記録を更新したといい、翌日にはファン歓喜のあるサービスの再開を報告した。
【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開” オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では「月間来園者数は9万人に達しました」と、3月は週末に晴天が続いたこともあり、大盛況だったことを発表。この数字について「もちろん前代未聞の数字です」と驚きを隠せない様子をみせ、雨模様となった4月4日の開園前にも多くの来園者が列を作るなど、引き続き高い注目を集めている。
翌5日の入園者数も約4100人を記録しており、春休みシーズンを通じて活気あふれる状況が続いていた。この盛況ぶりを受けてか、同園では中止していた年間パスポートの販売について、きょう7日から「平日の販売」に限り再開すると発表した。
年間パスポートの絵柄には、フェネックやコツメカワウソといった人気動物たちが採用されているとし、同園は「4月からも引き続き笑顔で皆様をお迎えします」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「私も9万人の中の1人です」「前代未聞ウヒョーーー」「年間パスポート、平日販売再開嬉しいです」「『年間パスポート』買いに行きます」「社会貢献をしているパンチくん」などと、歓喜の声が多く集まっていた。
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投稿では「月間来園者数は9万人に達しました」と、3月は週末に晴天が続いたこともあり、大盛況だったことを発表。この数字について「もちろん前代未聞の数字です」と驚きを隠せない様子をみせ、雨模様となった4月4日の開園前にも多くの来園者が列を作るなど、引き続き高い注目を集めている。
年間パスポートの絵柄には、フェネックやコツメカワウソといった人気動物たちが採用されているとし、同園は「4月からも引き続き笑顔で皆様をお迎えします」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「私も9万人の中の1人です」「前代未聞ウヒョーーー」「年間パスポート、平日販売再開嬉しいです」「『年間パスポート』買いに行きます」「社会貢献をしているパンチくん」などと、歓喜の声が多く集まっていた。