女性YouTuberのゼパさんが亡くなったことがわかった。26歳。本人のX（旧ツイッター）で6日に発表された。死因は明らかにされていない。



【写真】在りし日のゼパさん

「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と報告。葬儀はすでに親族のみで執り行われた。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます」と記し、「故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と結ばれた。



今年3月29日に発足し、ゼパさんがメンバーの1人として活動していたYouTubeチャンネル「いぇーい」では、この日、メッセージを投稿。メンバーのたむらかえ、morgenの連名で「当チャンネルのメンバーであるゼパの訃報につきまして、事実であることを確認いたしました」と知らせた。



2人は「これから3人でたくさんの思い出を重ねていこうとしていた矢先の突然の出来事に、深い悲しみでいっぱいです」と無念さをつづり、「これまで過ごした時間に心から感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。ゼパさんが撮影に参加し、今後公開される予定だった動画については「現在の状況を踏まえ慎重に検討しております」とした。



ゼパさんはTikTokやYouTubeなどの動画サイトで活躍。Xのプロフィールには「ようつべ（YouTube）で酒飲んだりなどしてます」とあった。ゼパさん自身の最後の更新は訃報5日前にあたる、4月1日の「アルコール依存症の平均寿命は50歳くらいらしい。。もう半分過ぎたのか。。」という内容だった。



（よろず～ニュース編集部）