SKE48の野村実代（23）が、デビュー10周年を記念し初写真集「美しい方程式」を6月15日に発売する。

野村は2016年10月に8期生としてSKEに加入。デビュー10周年に発売する本作は、大人っぽい雰囲気はもちろん、ふだんあまり見せたことのないキュートな表情も満載。これまで封印していたグラビアにも初挑戦した。「水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います」というほど開放的な姿をたっぷり披露している。

衣装やヘアメークの細部にもこだわり、自身の納得のいく内容で撮影に臨んだ野村。写真のセレクトはもちろん、配置や構成にも積極的に意見を出すなど、制作にも深く関わった。タイ・プーケットで撮影し、カートに乗って移動する広大な敷地内に立つインフィニティープール付きのヴィラや、パトンビーチに近いリゾートホテルなど壮観な景色となっている。

先行カットでは、野村のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿、バラを手に持った黒のランジェリー姿などを公開。リボンとファーがポイントのピンクの衣装は、写真集のために野村が好きなデザインを発注して特別に製作したものとなっている。写真集では絶対にやってみたかったというヒョウ柄のコスプレや、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦。これまでグラビアを全くやってこなかった野村の貴重な写真の数々に、特別感を感じられる内容となっている。

野村は「私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、と心のどこかでずっと諦めていました。でも私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています。皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、私にとって特別な一冊。あなたの特別にもなれますように」とコメントを寄せた。