仕事から帰ってきた飼い主さんに、スリスリと甘えまくっていた兄猫さん。ラブラブに過ごしていたはずが、妹猫ちゃんの登場で思わず笑ってしまうまさかの展開に…？

注目の投稿は記事執筆時点で7600回再生を突破し、「究極の甘ったれニャンコ、可愛いね！」「ご愁傷さまですwww」といったコメントが寄せられています。

【動画：帰宅した飼い主を熱烈大歓迎する元野良猫→甘えている最中に妹猫がやってくると…『想定外の展開』】

飼い主さんの帰宅で甘えモード全開

YouTubeチャンネル『僕と3匹のにゃんこ【Mophy&Spica&Laca】』に投稿されたのは、仕事から帰宅した飼い主さんと猫さんたちの様子。まず登場したのは、兄猫「モフィ」くんです。

タイミングよくご飯を食べ終わり、帰宅した飼い主さんを追って嬉しそうに声を上げたというモフィくん。20分残業しただけとのことですが、ゴロゴロもスリスリも止まらず、元野良とは思えない甘えっぷりを見せ始めたのだといいます。

熱烈なモフィくん

見つめて鳴いたりお腹の上に乗り上げての撫でてアピールに続き、マーキングのような顔へのスリスリに体の上に身を預けての密着など。飼い主さんが嬉しくも困ってしまうほど、モフィくんは熱烈な愛情表現をしてくれたのだそうです。

妹分である「スピカ」ちゃんが来てもその態度は変わらず、「僕を撫でて」と飼い主さんしか見えていない様子だったとか。ぴったりとくっついて熱い視線を送る姿も、たまらなく可愛らしいです。

さっきまでの甘えた姿は…？

謎の歌でノリノリな飼い主さんのいじりも、モフィくんは何とも言えない表情で受け入れてくれていたそう。しかし、そんなラブラブタイムは突如終わりを迎えることに…。なんとスピカちゃんがモフィくんに突撃し、兄妹のラブラブタイムが始まってしまったのだとか！

仲良く毛繕いし合うふたりに「なによぅ！」と嫉妬するも、スピカちゃんからのスリスリに思わずデレる飼い主さん。…ですが、よりによってふたりはそのまま体の上でイチャイチャ。間近で浮気(?)を見続けることになり、悔しそうな飼い主さんなのでした。

投稿には「モフィちゃん、甘えたさんだな～めっちゃ可愛い」「かまって攻撃に疲れも吹っ飛ぶね！」「至福の時の、良い動画だ」「歌っている時のモフィちゃんの顔イイね」「主人をほったらかしてイチャイチャするリア獣wwww」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『僕と3匹のにゃんこ【Mophy&Spica&Laca】』では、モフィくんとスピカちゃん、黒猫の末っ子「ラカ」ちゃんの日常の様子が投稿されています。モフィくんの甘えん坊な姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「僕と3匹のにゃんこ【Mophy&Spica&Laca】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。