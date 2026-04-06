「何やってんのマジで」渋谷スクランブル交差点放火50代男　知人が語る背景と人柄「嫌なことがあると悪いことに走る」

3日の夜、東京・渋谷のスクランブル交差点のど真ん中で液体をまき、火を付けた疑いで逮捕された男。

知人への取材で浮かび上がったのは、事件の背景と男の人柄です。

逮捕された男の知人：

仕事とかは真面目なのですけど、嫌なことがあると悪いことに走るところがある。

事件が起きたのは人通りがまだ多い、夜の9時ごろ。

男は人々が行き交う中、交差点の真ん中へ。

信号が変わったことを気にするそぶりもなく液体をまくと、次の瞬間炎が激しく燃え上がりました。

警視庁は、事件後に出頭してきた名古屋市に住む50代の男を往来妨害の疑いで逮捕。

男のものとみられるSNSには、事件の7時間前に現場を下見している様子が。

さらに犯行をほのめかすような「今日、渋谷の交差点見てて下さい」との投稿も。

スクランブル交差点を狙った理由を、男は知人に「スクランブル交差点は有名なところなのでそこでやればみんなに注目してもらえるから」と話したといいます。

逮捕された男の知人：

最初は本当に実行する人じゃないと思っていた。まさかやるとは。

警視庁は動機などを詳しく調べています。