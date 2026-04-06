フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

番組冒頭、さんまは、ずん・飯尾和樹に「日本が勝つと思ってアメリカに行ったら、日本が負けたらしいな…」と先月のＷＢＣで、飯尾が観戦のために米・マイアミに向かったが、まさかの日本敗退で試合観戦をできずに帰国したことに同情した。飯尾は「空中で（帰国する）侍ジャパンと入れ違いだったみたいです…」と笑わせた。

飯尾はマイアミに到着する直前、思わぬ形で侍ジャパンの敗退結果を知ってしまったと述懐。

「ヒューストンで。パスポートで国内線に切り替えてきて。入った瞬間、親子がいましてね。『飯尾さん！』って言われて。あ！日本の方だと思って『はい！はい！』って言ったら『どこ行くんですか？』って。『ちょっとマイアミへ！』って。『負けはったのに？』って言われて。えぇ…！？って」と、衝撃のタイミングでネタバレされたことを振り返った。

「そしたら、中学生の息子さんが、お母さんに『やめろよ…』みたいな。お母さんも（状況を察して）自分を責めるように顔色どんどん悪くなっちゃったんですよ。それは申し訳ない！と思って。ああっ…ってなってるお母さんに『（侍ジャパンは）がんばっていました？』って聞いたんですよ」と明かして笑わせていた。