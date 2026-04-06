「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）美脚際立つミニボトム姿で夜桜堪能「お花見デート憧れる」「彼女感たまらない」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が4月5日、自身のInstagramを更新。デート風の写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」5回参加美女「本当に脚綺麗」抜群スタイル際立つ“超ミニ”私服
瀬川は「彼氏目線を撮るのがうまいおともだち お花見デートしたっ」とつづり、友人と夜の花見に出かけたことを報告。ダメージ加工の施してある白いニットに、スラリと美しい脚が際立つ黒いミニボトムを合わせたコーディネートを披露した。同投稿では桜と並んだ姿やみたらし団子を堪能する姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「お洒落なコーデ」「お花見デート憧れる」「本当に脚綺麗」「桜が似合ってる」「彼女感たまらない」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女「本当に脚綺麗」抜群スタイル際立つ“超ミニ”私服
◆瀬川陽菜乃、ミニボトムからスラリ美脚
瀬川は「彼氏目線を撮るのがうまいおともだち お花見デートしたっ」とつづり、友人と夜の花見に出かけたことを報告。ダメージ加工の施してある白いニットに、スラリと美しい脚が際立つ黒いミニボトムを合わせたコーディネートを披露した。同投稿では桜と並んだ姿やみたらし団子を堪能する姿が収められている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お洒落なコーデ」「お花見デート憧れる」「本当に脚綺麗」「桜が似合ってる」「彼女感たまらない」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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