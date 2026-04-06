ゴマ油香る衣にフルーティなソースが絶妙にマッチ。池袋で見つけた新しい「町かつ」は週2で通える

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋のとんかつ店『とんかつ あげいけ』です。

衣とソースが調和する味よし、コスパよしこれぞ新しい“町かつ”

たまに行く高級店もいいけれど、週に1度や2度、寄り添ってくれる身近な存在でもあってほしい。そんなとんかつを作っているのが、老舗で腕を磨いた店長・足川 尚佳さん。

まずロースは旨みと甘みのバランスが整った国産銘柄豚。脂自体も軽やかで厚みのある上ロースもペロリと入る。一方のヒレはキメ細やかな身質が持ち味のアメリカ産。丁寧にスジを抜き、繊維を断つようにカットすることで、ふんわりとした口当たりを生んでいる。

上ロースかつ定食1800円

『とんかつ あげいけ』上ロースかつ定食 1800円 揚げてから休ませ、中心までようやく熱が入ったベストな状態で供される。ご飯はとんかつに合わせて銘柄をブレンド。中盛りは280gとボリューム満点

彼が“とんかつに抜群に合う！”と太鼓判を押す中屋パン粉製の衣のカリリと小粋な歯触りからゴマ油の香りもふわり。この香ばしさが近くに工場を構えるトキハソースのフルーティな甘みと見事にマッチする。

精米後5日以内に使うご飯はツヤツヤで、中盛りまで同料金というのも心強い。とんかつはやっぱり日常のご馳走だと教えてくれた。

『とんかつ あげいけ』店長 足川尚佳さん

店長：足川尚佳さん「上質な部位を使ったリブロースかつもおすすめです！」

『とんかつ あげいけ』

池袋『とんかつ あげいけ』

［店名］『とんかつ あげいけ』

［住所］東京都豊島区池袋2-3-5・1階

［電話］非公開

［営業時間］11時半〜15時LO、17時半〜20時LO※日は昼のみ

［休日］月

［交通］地下鉄有楽町線ほか池袋駅C6出口から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ヒレかつ×メンチかつ定食の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】ツヤツヤのご飯が旨い！ 食べる手が止まらない絶品かつ定食（6枚）