SixTONES・チョコレートプラネット・佐藤栞里『高校生クイズ2026』パーソナリティーに決定

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高校生のクイズの祭典、日本テレビ『第46回全国高等学校クイズ選手権』が開催されることが発表され、パーソナリティーに、3年連続となるSixTONES、さらに2年連続でチョコレートプラネットと佐藤栞里が決定したことが発表された。

■全国を旅し、答えていくことで「昭和・平成・令和」3世代にわたる日本を変えた名場面を振り返る！

また、パーソナリティーとタッグを組む“メインアナウンサー”は、3年連続で石川みなみ（日本テレビ）が務める。SixTONES、チョコレートプラネット、佐藤栞里、石川みなみからのコメントも到着している。

『全国高等学校クイズ選手権』（通称：高校生クイズ）は、1983年から始まった44年の歴史を持つ“クイズの甲子園”。

今年の高校生クイズのテーマは『「昭和」「平成」「令和」日本の100年 』。今の日本を創った3世代のクイズバトル。

多くの時間を共にした“仲間との絆”で勝ち抜くひと夏の大冒険クイズ大会。求められるのは知力、体力、ほんの少しの時の運、全力で走り、泥だらけになって、仲間を信じて戦い抜く勝っても負けても一生モノの思い出と絆ができずはず。全国5,000校を超える高校の頂点クイズ日本一の称号に輝くのはどの学校か!?

なお1チーム1台のスマホでクイズに参加する【大予選会『ONLINEラウンド』】は６月7日に開催予定。全国を6ブロック（北海道・東北／中部／関東／近畿／中国・四国／九州・沖縄）に区分け合計37チームが【大予選会「TOKYOラウンド」】に進出。

【大予選会「TOKYOラウンド」＆全国大会】は7月末頃開催予定だ。その他、応募条件や詳細は番組サイトにて確認してほしい。

■SixTONES： 特別な夏の思い出を作りたいという子は応募してほしい（森本）

■チョコレートプラネット：高校生の皆さん、俺たちと一緒に青春しようぜ！

■佐藤栞里：皆さんのかけがえのない夏を全力で応援させてください！

■石川みなみアナウンサー：全力で応援させていただきます！

■関連リンク

『第46回全国高等学校クイズ選手権』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/quiz/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

■【画像】SixTONES、チョコレートプラネット・佐藤栞里写真、全国6ブロック区分