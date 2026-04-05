『鬼レンチャン』女子300メートル“新女王”に中島智美ムセンビ【決勝順位一覧】
フジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』が5日放送され、第3回「女子300mサバイバルレンチャン」で中島智美ムセンビが“新女王”に輝いた。（以下／ネタバレあり）
【写真付き一覧】常連組から初参戦まで…『鬼レンチャン』女子300メートル出場選手
12人が300メートルを一斉に走り、最下位の1人だけが脱落。短い休憩をはさみ、レースを8回繰り返し、最後に残った4人で決勝レース。1位になれば「鬼レンチャン」達成という、肉体と精神の限界を試す過酷なサバイバルレースとなっている。
過去2大会は、フィットネスプロデューサー・AYAが連覇するも、今回は第1子妊娠のため欠場。スターダム所属のプロレスラー・上谷沙弥も、大会直前の試合で骨折し欠場となった。そんななか12人の女性たちが“新女王”を目指し、過酷なレースに挑んだ。
序盤からハイペースのレースが続き、私立恵比寿中学の風見和香、森脇健児の“弟子”で前回決勝進出のくわがた心、前回4位の実力者・ギャビーらが次々と脱落。決勝には総合格闘家の彩綺、福島和可菜、俳優の緑川静香、元陸上選手の中島智美ムセンビが進出。決勝レースでは、最初に飛び出した中島が、追い上げる緑川を振り切り、1位でゴールラインに飛び込んだ。
■決勝順位
1位：中島智美ムセンビ
2位：緑川静香
3位：彩綺
4位：福島和可菜
■出演者
【女子300m走サバイバルレンチャン出場者】
飯田沙耶
伊藤実希(SKE48)
風見和香(私立恵比寿中学)
ギャビー
くわがた心
彩綺
高橋成美
中島智美ムセンビ
信子(ぱーてぃーちゃん)
福島舞
福島和可菜
緑川静香
※五十音順
【MC】
千鳥(大悟、ノブ)
【対決パネラー】
かまいたち(山内健司、濱家隆一)
【影ナレーション】
ユースケ(ダイアン)ほか
【写真付き一覧】常連組から初参戦まで…『鬼レンチャン』女子300メートル出場選手
12人が300メートルを一斉に走り、最下位の1人だけが脱落。短い休憩をはさみ、レースを8回繰り返し、最後に残った4人で決勝レース。1位になれば「鬼レンチャン」達成という、肉体と精神の限界を試す過酷なサバイバルレースとなっている。
序盤からハイペースのレースが続き、私立恵比寿中学の風見和香、森脇健児の“弟子”で前回決勝進出のくわがた心、前回4位の実力者・ギャビーらが次々と脱落。決勝には総合格闘家の彩綺、福島和可菜、俳優の緑川静香、元陸上選手の中島智美ムセンビが進出。決勝レースでは、最初に飛び出した中島が、追い上げる緑川を振り切り、1位でゴールラインに飛び込んだ。
■決勝順位
1位：中島智美ムセンビ
2位：緑川静香
3位：彩綺
4位：福島和可菜
■出演者
【女子300m走サバイバルレンチャン出場者】
飯田沙耶
伊藤実希(SKE48)
風見和香(私立恵比寿中学)
ギャビー
くわがた心
彩綺
高橋成美
中島智美ムセンビ
信子(ぱーてぃーちゃん)
福島舞
福島和可菜
緑川静香
※五十音順
【MC】
千鳥(大悟、ノブ)
【対決パネラー】
かまいたち(山内健司、濱家隆一)
【影ナレーション】
ユースケ(ダイアン)ほか