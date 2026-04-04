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「年間4000万円が無駄に？」ほとんどの会社がカモられている“採用の闇”とは。応募が殺到する求人のカラクリ

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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「その数字、嘘じゃないです。タネも仕掛けもある「0円1万人採用」の正体。」と題した動画を公開。採用コストの高騰と人材不足に悩む多くの経営者に向け、コストを大幅に削減しつつ応募者数を激増させる「採用の仕組み化」について解説した。



動画では、多くの企業が採用エージェントや求人メディアに高額な費用を払いながら、十分な成果を得られていない現状を「採用詐欺に遭っている」と指摘。ゲストとして登場した株式会社オレコン代表取締役の山本氏は、一般的な中小企業の応募数が年間平均30人程度であるのに対し、自社では年間1万1000人を超える応募を集めていると明かした。市場平均の62.6万円に対し、1名あたりの採用コストを3.9万円に抑えているという驚異的な実績の背景には、徹底した「採用マーケティング」の仕組みがあると語る。



山本氏がまず重要だと指摘するのは、求人サイトだけに頼らず、自社で詳細な採用ページ（LP）を持つことだ。優秀な人材ほど、求人情報だけでなく企業の公式サイトを検索し、より深い情報を求める傾向があるという。そのため、待遇といった条件だけでなく、「働き方やキャリアパス、企業のビジョンなど、求職者が本当に知りたい情報を網羅的に掲載することが不可欠」だと説明した。



さらに、求人広告の「件名（タイトル）」だけで応募率が13倍も変わるというテスト結果も公開。時給などの条件を前面に出すよりも、「一から事務スキルを築ける！」といった、働き方や得られるスキルを具体的にイメージさせる文言の方が、応募に繋がりやすいと述べた。



また、応募のハードルを下げる工夫として、エントリーフォームの簡略化を挙げる。「1フォームごと（入力項目が1つ増えるごと）に10%ずつ応募者が減る」とし、最初は「名前とメールアドレスだけ」に絞ることで、応募者の離脱を劇的に防げると解説。応募者が増えすぎることへの対策としては、応募後に簡単なメール返信テストを実施し、候補者の能力を自動でふるい落とす仕組みを導入しているという。



採用活動もマーケティングの一環と捉え、求職者の視点に立って情報設計を行うことの重要性が示された。高額なコストをかけずとも優秀な人材を確保できる可能性があるこの手法、自社の採用戦略を見直すきっかけにしてみてはいかがだろうか。