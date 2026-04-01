名古屋に拠点を持つ人気飲食店「世界の山ちゃん」のオーナー・山本久美氏が、エープリルフール企画で、同じく名古屋を中心に活動するアイドルグループ「手羽先センセーション」のサプライズ新メンバー（新リーダー）として、１日限定で加入した姿が１日、公開された。メンバーと同じ衣装に身を包んだショットで、あくまでも同日限定の特別企画のため、正式加入ではないが、サプライズな挑戦となった。

自ら体を張った理由について山本氏は、昨年秋にメンバーが来社した際を回想。「印象がとても良く、“名古屋を盛り上げたい”と言う純粋な気持ちが伝わってきました。それに、手羽先センセーションというインパクト抜群のネーミングが面白いじゃないですか」と笑顔でコメント。

さらに「『手羽先センセーション』というネーミングにもご縁を感じており、同じ名古屋発で、手羽先を愛する仲間として、一緒に盛り上げていければうれしいです」と共通点の多さにも共鳴し、盛り上げ役を買って出た。

実際にアイドル衣装に袖を通し、「はじめて衣装を見た時“かわいいー”と思いました！まさか自分がかわいい側に立つとは思ってもいませんでした」とご機嫌な様子。「でも着てみたら、、意外と〜いけるかも？と、ステージに立つ人の意識と緊張感を体感できたのでとても貴重な体験でした」と振り返った。

メンバーも「最初コラボすると聞いた時はとってもビックリしましたが、こんなにもすてきな機会を頂けたこと本当にうれしく思います。名古屋のアイドル、そして“手羽先”を名乗っているアイドルとしてこの上ない喜びを感じています！『世界の山ちゃん』と、手羽先で“センセーション”を巻き起こし、口先だけでなく、手羽先で世界に羽ばたきます！」と喜びのコメントを寄せた。