沖縄旅行2泊3日の予算はいくら必要？飛行機・ホテル・レンタカー・食事を全部試算

沖縄旅行2泊3日の費用は航空券と宿泊費で大きく変わる

沖縄旅行の費用は、航空券と宿泊費が全体の大部分を占めています。なぜなら、本州からの移動が飛行機中心となり、交通費の割合が高い上、リゾートホテルの価格帯が幅広いためです。

ここでは、航空会社の違いと宿泊タイプを軸に費用を分解し、全体像を分かりやすく整理します。旅費の目安として役立ててください。



航空券の価格はLCCと大手で大きく異なる

航空券はシーズンと航空会社によって価格差が出やすい項目です。特に、LCCと大手航空会社では倍以上の差が生じることもあります。

表1 【航空券往復費用（1人あたり目安）】

航空会社 オフシーズン 繁忙期 LCC 約8000～1万5000円 約1万5000～3万円 ANA・JAL 約2万～3万5000円 約3万5000～6万円

※羽田発着を想定しています

繁忙期はゴールデンウィークや夏休み、年末年始が該当し、価格が大きく上昇する傾向があるため注意が必要です。



ホテルはリゾートかビジネスで費用が大きく変わる

宿泊費はホテルのグレードによってさまざまです。中でも沖縄は、リゾートホテルの割合が高く、選び方によって総費用に大きな影響を与えます。沖縄に2泊した場合、1人あたりの宿泊費目安は以下の通りです。

表2 【宿泊費（2泊・1人あたり目安）】

宿泊タイプ オフシーズン 繁忙期 ビジネスホテル 約8000～1万5000円 約1万5000～2万5000円 リゾートホテル 約2万～4万円 約4万～8万円

宿泊サイトを基に筆者作成

特に、リゾートホテルはシーズンによる価格変動が大きく、繁忙期は倍以上になるケースもあります。そのため、日程が確定次第、早めに予約するのがおすすめです。



レンタカー・食事・観光費を含めた総費用を解説

沖縄では、移動手段としてレンタカーを利用するケースが多く、これも費用に含めて考える必要があります。さらに食事や観光施設の入場料も積み上げることで、実際の予算に近づくでしょう。ここでは、レンタカー・食事・観光費を含めた総費用について解説します。



各費用の目安（2泊3日）

沖縄に2泊3日した場合、各費用の目安は以下の通りです。

表3 【その他費用（1人あたり目安）】

項目 費用 レンタカー 約6000～1万2000円 食事 約8000～1万5000円 観光・入場料 約2000～6000円

旅行・観光サイトを基に筆者作成

レンタカーは複数人で利用する場合、1人あたりの負担はさらに抑えられます。また、食事に関しては、アルコールを飲むかどうかでも総費用が変わってきます。人数と過ごし方によって幅があることを覚えておきましょう。



シーズン別・交通手段別の総費用を比較

では、航空券と各費用を組み合わせるとどのくらいの差があるのでしょう。ここでは、シーズン別・交通手段別の総費用を比較します。



2泊3日の総費用シミュレーション

2泊3日を想定した場合、総費用の試算は以下の通りです。

表4 【沖縄旅行2泊3日 総費用（1人あたり）】

プラン オフシーズン 繁忙期 LCC＋ビジネスホテル 約3万～5万円 約5万～8万円 LCC＋リゾートホテル 約4万～7万円 約7万～12万円 ANA・JAL＋ビジネスホテル 約5万～8万円 約8万～12万円 ANA・JAL＋リゾートホテル 約7万～11万円 約12万～18万円

※レンタカー・食事・観光費込み

同じ2泊3日でも、プランによって3万円台から18万円程度まで幅があることが分かります。繁忙期シーズンは、試算よりもさらに高額になる可能性があることを覚えておきましょう。



費用を抑えるなら航空券と宿泊の選び方が重要

沖縄旅行の費用を抑えるためには、航空券と宿泊施設の選び方が大きなポイントです。LCCを利用すれば交通費を抑えやすくなり、ビジネスホテルを選べば宿泊費も削減できます。

また、オフシーズンを狙うことで全体の費用を大幅に下げることが可能です。早期予約やセールを活用して航空券の費用を抑えましょう。



満足度を高めるならリゾート滞在に予算を配分する

沖縄らしさを重視する場合は、リゾートホテルに予算をかける選択もおすすめです。海の近くでの滞在やホテル内施設の充実度は、旅行全体の満足度に大きく影響します。

費用は高くなりますが、その分だけ非日常的な体験が得られます。このように、コストを抑える部分とこだわる部分を分けることで、バランスの取れた旅行計画を立てやすくなるのです。



沖縄旅行は選び方次第で費用に大きな差が出る

沖縄旅行2泊3日の費用は、航空券と宿泊施設の選び方によって大きく変わります。オフシーズンであれば3万円台から計画できる一方で、繁忙期のリゾート滞在では15万円以上になることも少なくありません。

費用を抑えたい場合はLCCとビジネスホテル、満足度を重視する場合は大手航空会社とリゾートホテルの組み合わせがおすすめです。目的と予算に応じて無理のない計画を立てましょう。



出典

全日本空輸株式会社（ANA）

日本航空株式会社（JAL）

Peach

ジェットスター

楽天トラベル

じゃらんnet

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー