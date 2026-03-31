Image: MONO PLUS合同会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

財布の中身を整理していて、本当に必要なカードが思ったより少ないことに気づいた経験はないでしょうか。普段よく使うものだけを気持ちよく持ち歩ける道具がほしい。そんな思いの先にあるのが「Mech Wallet」です。

厚み0.8cmのメタルウォレットが財布の持ち歩き方を変えてくれそう。こちらの製品のプロジェクトが間もなく終了となるので、改めてその魅力をご紹介していきます。

指先で味わう、精密ギミック

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「Mech Wallet」の大きな特長の1つは、カードを取り出す動作そのものが心地いいこと。スライド1つでカードがせり出し、必要な1枚をすぐに手にできます。

フィジェットトイから着想を得た設計で、駆動機構は3タイプ。

Waste Land（ピンボール式）：機械式ラチェットによる「カチッ」というクリック感。つい手元で繰り返したくなる操作感です。 Horizon（スライド式）：戻り補助機能付きのゼロ抵抗スライドで、「スッ」と静かに素早くカードを繰り出せます。 Ripple（マグネット式）：磁力による「ピタッ」という吸着感。指先に集中と心地よさをもたらします。

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コンビニのレジ前でスッとポケットから取り出して、スライドでカードを繰り出す。支払いがスムーズになるのはもちろん、ついカチカチ触りたくなるのは、このウォレットならではです。

6063アルミニウムが生む構造美

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素材にはSpace-gradeの6063アルミニウムを採用しています。0.02mm単位のCNC精密加工で、ネジもボタンもない端正なフォルム。研磨された酸化表面は指紋がつきにくく、手触りは滑らかで上品です。

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厚み0.8cm、重さ約53g。名刺入れほどのサイズ感。スーツの内ポケットに入れてもシルエットが崩れにくく、ビジネスシーンにもすんなりなじみます。

さらに、フルメタルボディがRFIDブロック機能を搭載。カード情報の不正読み取りを防ぐ設計で、人混みでの持ち歩きにも安心感があります。

ライフスタイルに合わせて拡がる選択肢

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本体だけでもカード最大6枚入り、マネークリップが標準で付属しますが、オプションの拡張アクセサリでさらに使い方が広がります。

MagSafeプレート：iPhoneの背面にマグネットで固定（iPhone12以降のMagSafe対応モデル）。近所のカフェへスマホ1つで出かけるとき、ウォレットごと持ち出せます 二つ折りウォレット：アルミフレーム＋本革仕様。コイン約10枚と紙幣を収納でき、交通系ICカードを入れれば改札もそのまま通過可能。キャッシュレス中心でも、現金が必要な場面にさっと対応できます AirTagホルダー付き二つ折りウォレット：Apple AirTag（別売）を装着すれば、iPhoneの「探す」アプリで位置を確認可能。うっかり置き忘れが心配な方にも

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ミニマルを基本にしながら、必要なぶんだけ足していく。その柔軟さが、「Mech Wallet」の大人らしいところだと思います。

全3タイプ・5色の展開で、操作感も見た目も自分好みに選べる「Mech Wallet」。

世界で10万人以上に届けられてきたこのウォレット、気になった方はプロジェクトページで詳細をチェックしてみてください。

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