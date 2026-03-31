ブルズが“チームに不利益をもたらす行為をした”ジェイデン・アイビーを放出

3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。シカゴ・ブルズは、チームに不利益をもたらす行為をしたとして、ジェイデン・アイビーをウェイブ（保有権放棄）したと発表した。

24歳のアイビーは、190センチ88キロのシューティングガード。2022年のドラフト1巡目5位でデトロイト・ピストンズから指名され、今シーズン途中まで約4シーズン在籍。

今年2月4日に成立した3チーム間トレードで、ブルズへ移籍したアイビーは、4試合に出場して平均28.8分11.5得点4.8リバウンド4.0アシスト2.0スティールを残すも、左ヒザを痛めたことで戦線離脱。オールスターブレイク後は1試合も出場できずにいた。

先週、ブルズはアイビーが左ヒザの痛みにより今シーズン残り試合を全休すると発表。それ以来、アイビーは自身のインスタグラム アカウントでライブ配信を頻繁にしていて、宗教や同性愛嫌悪を含めてさまざまなテーマでトークを展開。31日にもチームからウェイブされた理由を問い、宗教について長々と語るなどライブ配信をしていた。

今シーズン開幕前に、ピストンズとルーキースケールの延長契約を締結できなかったことで、アイビーは制限付きFA（フリーエージェント）として今夏を迎える予定だったが、ブルズからカットされたことで制限なしFAとなる。

レギュラーシーズン終了前に放出された24歳の若手ガードは、今後どんなキャリアを歩むことになるのかは気になるところだ。