手軽にたんぱく質をプラス！マイセンファインフード「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズ

記事ポイント いつもの料理に加えるだけで大豆由来たんぱく質が摂れる「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズサラダにかける『サクサクたんぱく』とごはんに炊き込む『ごはんでたんぱく』2商品を展開大豆のクセなし・油脂不使用でヘルシー、チャック付きで常備しやすい いつもの料理に加えるだけで大豆由来たんぱく質が摂れる「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズサラダにかける『サクサクたんぱく』とごはんに炊き込む『ごはんでたんぱく』2商品を展開大豆のクセなし・油脂不使用でヘルシー、チャック付きで常備しやすい

マイセンファインフードは、「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズの新商品として『サクサクたんぱく』と『ごはんでたんぱく』の2品を2026年3月23日より全国で発売しています。

サラダにかけるだけ・ごはんと一緒に炊くだけという手軽さで、大豆由来のたんぱく質を日常食に組み込めます。

玄米配合や炊き込みによって大豆のクセを抑え、毎日違和感なく食べ続けられる仕上がりになっています。

マイセンファインフード「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズ

発売日：2026年3月23日（月）発売元：株式会社マイセンファインフード（福井県鯖江市）販売チャネル：全国のスーパーマーケット、JOYGREEN公式サイト、玄米のマイセン公式ECサイト

亀田製菓グループのマイセンファインフードが展開する「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズは、料理をそのままに大豆由来たんぱく質をひと手間なく足せるコンセプトの商品ラインナップです。

2025年3月に発売した『マシマシの種 ミンチタイプ』と2025年9月に発売した『マシマシの種 スライスタイプ』がスーパーマーケットを中心に好評を得ており、その反響をもとに食シーンをさらに広げる2商品が加わっています。

サクサクたんぱく

『サクサクたんぱく』は、大豆と玄米を組み合わせた香ばしいクルトンタイプの商品です。

玄米配合を多くすることで大豆のクセを抑え、そのままでもサクサクと食べられる食感に仕上げています。

1食分（10g）あたりたんぱく質5.7g・食物繊維1.3gを含み、油脂を使用していないためヘルシーな素材です。

サラダやスープのトッピングはもちろん、ヨーグルトに加えたりそのままスナック感覚で食べたりと、さまざまな場面で活用できます。

チャック付きパッケージ（4回分入り）で常備しやすく、必要なときにすぐ使えます。

ごはんでたんぱく

『ごはんでたんぱく』は、ごはんを炊くときに加えるだけで大豆由来たんぱく質が摂れる「大豆たんぱくの素」です。

お米1合あたり10g使用で、たんぱく質6.8gが摂取できます。

ごはんと一緒に炊くことで大豆のクセがなくなり、食感はごはんと同程度の柔らかさになっています。

雑穀と混ぜたり炊き込みご飯やピラフの具材として使ったりと、幅広い用途に対応しています。

チャック付きの150g入りパッケージで、好みの量を調整しながら使えます。

大豆のクセなし・油脂不使用という設計で、たんぱく質を毎日の食事に自然に組み込めます。

サラダ・スープ・ヨーグルト・ごはんなど多様な食シーンをカバーする2商品が揃っています。

チャック付きの使いやすいパッケージで、常備しながら無理なく続けられます。

『サクサクたんぱく』『ごはんでたんぱく』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『サクサクたんぱく』はどのような食べ方ができますか？

A. サラダやスープのトッピングのほか、ヨーグルトに加えたり、そのままスナック感覚で食べたりと幅広く活用できます。1食分（10g）でたんぱく質5.7g・食物繊維1.3gが摂れ、油脂不使用でヘルシーな素材です。

Q. 『ごはんでたんぱく』を使うとごはんの味や食感は変わりますか？

A. ごはんと一緒に炊くことで大豆のクセがなくなり、食感はごはんと同程度の柔らかさになります。

お米1合あたり10g使用でたんぱく質6.8gが摂れ、毎日違和感なく食べ続けられます。

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