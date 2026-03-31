本日3月31日（火）25:59〜27:29 日本テレビ（関東ローカル）にて「恋する胃袋〜8人の恋したい料理人〜」を放送。

この番組は、ジャンルもバックボーンも異なる個性豊かな男女のプロ料理人たちが、料理という武器で相手の“胃袋をつかんで”恋を実らせる、グルマンのための恋愛リアリティショー。

様々な料理イベントを通じて心を通わせながら、料理の味や感性から作り手の人間性を見抜き、恋する気持ちを込めた料理で思いを伝える姿を追う「恋とグルメの旅」。その見どころは、“参加メンバーたちの超・個性的なキャラ”と、その場で生まれる“絶品料理の数々”！

スタジオMCは、恋愛リアリティショー番組ほぼ未視聴という劇団ひとりと、恋リアも料理番組も大好きというファーストサマーウイカ。ゲストに中華の名店「Series」総料理長の金子優貴シェフをお招きする。

劇団ひとりは「恋リアはほぼ見ないけど、こんな変化球企画担わせて大丈夫？」と不安をのぞかせるも、見ていくうちに完全にどハマり。「恋と料理って人間の本能的な部分だと思う！」とウイカは興味津々。金子シェフは「料理人同士の（恋愛関係の）組み合わせは珍しい。料理人はこだわりが強く、変な人ばっかりだと思います」と笑いを誘う。

かつてない「料理＆恋」の化学反応が生み出す新しい恋愛のカタチ。果たして、プロの料理人同士は胃袋をつかんで恋の勝者になれるのか!?