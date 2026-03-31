世界でも特に厳しい評価が下される日本市場

東京都港区にあるアストン マーティン青山ハウスで2月26日、伝統のアストン マーティン『S』モデルに新たな歴史を刻む、2台のニューモデルに関するジャパン・プレミアが行われた。

【画像】新たな歴史を刻む！ヴァンテージとDBXに用意されたアストン マーティン『S』モデル 全60枚

当日はアジア太平洋およびグレーターチャイナ担当のリージョナル・プレジデント、カール・ベイリス氏と、イギリス・ゲイドンの本社からこのために来日した、プロダクトマネジメント責任者のニール・ヒューズ氏が出席。アンベールに先立って、両氏によるプレゼンテーションとメディアを交えたラウンドテーブルの時間が用意された。



伝統のアストン マーティン『S』モデルに新たな歴史を刻む2台を日本初公開。 アストン マーティン

冒頭で檀上に立ったベイリス氏がまず強調したのは、日本がアストン マーティンというブランドにとって、極めて重要な市場として認識されていることだった。

「クラフトマンシップやパフォーマンスに対して、世界の中でも特に厳しい評価が下される傾向にある日本は、アストン マーティンにとって特別な市場です。我々が1953年に発表したDB3Sから継承してきたSのバッジは、単に既存モデルの高性能版を意味するものではありません。

ドライビングダイナミクスやエアロダイナミクス、ハンドリングなどの要素も含めた多次元的なアップデートが施すことで、スポーティなアイデンティティが完全に強化されたことを示しています。日本のカスタマーにもきっと高く評価して頂けるでしょう」

経営とエンジニアリングのさらなる効率化

今回日本初公開された2台のSモデルは、DBXがベースとなる『DBXS』と、ヴァンテージがベースの『ヴァンテージS』の両車。既に本国ではそれに続いてDB12のラインナップに『DB12S』が追加設定されているが、こちらもほどなく、日本市場に導入されるだろう。

この日ベイリス氏とともにプレゼンテーションを行ったヒューズ氏は、その開発にあたっての経緯や、商品の魅力をこのように説明している。



アストン マーティン・ヴァンテージS アストン マーティン

「2024年に新CEOのエイドリアン・ホールマークが就任して以来、アストン マーティンは経営とエンジニアリングのさらなる効率化を加速させてきました。その最も基本的なコンセプトとして意識されている言葉はもちろんパフォーマンスで、それは今回発表したSモデルにもそれは確かに反映されていると考えています。

F1のセーフティカーを務めるヴァンテージや、同じくメディカルカーのDBXなど、モータースポーツのトップカテゴリーで得た技術的な知見を、ダイレクトにロードカーの開発へとフィードバックできるのも、我々が持つ大きな強みです」

実際にDBXSに搭載されるエンジンは、DBX707から20psのエクストラを得た、727ps仕様の4LV型8気筒ツインターボ。同時にドライビングダイナミクスに大きな影響を及ぼす軽量化にも積極的に取り組み、カーボン製ルーフや23インチ径のマグネシウム製ホイールを採用したことなどで、DBX707に対して47kg軽量化することに成功している。

エクステリアのディテールでは、ハニカムデザインのフロントグリルや新デザインとなったフロントのウイングレット、サイドシル、リアデフューザー、そして縦に2本ずつ両サイドに導かれるエキゾーストパイプなどがDBXSの証だ。

開発プロセスに一切の妥協はなし

一方のヴァンテージSに搭載される4LV型8気筒ツインターボエンジンも、スタンダードなヴァンテージから12psが強化され、680psの最高出力を誇ることになった。

軽量化やエアロダイナミクス最適化もDBXSと同様に徹底しており、エクステリアではボンネットフードに新たなブレードが設けられたほか、リアスポイラーも新デザインに、前後のホイールもヴァンテージS専用デザインとなる。



アストン マーティンDBXS アストン マーティン

さらにこのヴァンテージSでは、サブフレームやミッションマウントの剛性アップ、サスペンションのセッティングが見直されていることも大きな話題。これらのSモデルへの進化策を総評して、ヒューズ氏はこのようにコメントしている。

「いずれのモデルも、細部にわたるまでアストン マーティンらしいパフォーマンスを強調する進化を実現しました。あらゆるシーンでこの両モデルからは、我々の取り組みを理解して頂けると思います。

その進化の大きさは、ステアリングホイールを握れば、カスタマーの皆さまに必ず体感して頂けるはずです。今回我々が得たエクストラパワーの数字は確かに小さいものに思えるかもしれませんが、その開発プロセスに一切の妥協はありませんでした。

両モデルが搭載するV型8気筒ツインターボエンジンは、メルセデスAMGとの提携によって供給されるものをベースとしていますが、DB11で初採用して以来、独自のエンジニアリングを展開することで、より大きな魅力を生み出してきました。そのパフォーマンスをぜひご体験頂ければと思います」

アストン マーティンの新世代Sモデル。それに対する期待度が大きく高まったのは言うまでもないところだ。