記事ポイント テレビ放映翌日に初回入荷分が完売した形状記憶傘「weer Lite」が再販決定2026年4月1日より楽天市場・Amazon・公式ショップで購入可能形状記憶仕様で折りたたみ後に整えやすく、自動開閉・晴雨兼用の機能性を搭載 テレビ放映翌日に初回入荷分が完売した形状記憶傘「weer Lite」が再販決定2026年4月1日より楽天市場・Amazon・公式ショップで購入可能形状記憶仕様で折りたたみ後に整えやすく、自動開閉・晴雨兼用の機能性を搭載

創業115年超の老舗レイングッズメーカー・丸十コーポレーションが展開する形状記憶傘「weer Lite」が、テレビ放映をきっかけに注文が殺到し、初回入荷分が完売しています。

多くの再販要望を受け、2026年4月1日（水）より再販が開始されます。

形状記憶仕様による整えやすさと自動開閉機能を備えた、日常使いしやすい折りたたみ傘です。

丸十コーポレーション「weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘／雨傘」

商品名：weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘／weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men再販開始日：2026年4月1日（水）販売先：楽天市場「weer公式オンラインストア」、Amazon「weer公式ストア」、weer公式オンラインショップ

「weer Lite」は、丸十コーポレーションが手がけるレインブランド「weer」の新ラインとして登場しています。

日常使いしやすい価格帯と機能性の両立を目指したエントリーモデルで、より多くの方が手に取りやすい設計となっています。

2026年3月26日のテレビ放映直後よりアクセスが集中し、放映翌日の午前中には初回入荷分が完売しました。

多くのお客様から再販の要望が寄せられたことを受け、4月1日（水）からの再販開始が決定しています。

商品の特長

今回再販される「weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘」と「weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men」は、折りたたみ傘の”たたみにくさ”に着目した商品です。

形状記憶仕様を採用しており、使用後に折りたたむ際、生地がスムーズに整えやすくなっています。

自動開閉機能を搭載しているため、通勤や通学など荷物が多い場面でも片手で操作できます。

さらに晴雨兼用仕様となっており、日傘としても雨傘としても1本で対応可能です。

軽量・コンパクトな設計で、日々の持ち歩きにも負担がかかりにくい点も特長となっています。

創業115年超の老舗メーカーならではの品質管理のもと、長年のOEM生産で培った設計力と検品体制が活かされています。

形状記憶仕様で折りたたみ後もきれいに整えやすく、毎日の通勤・通学が快適になります。

自動開閉と晴雨兼用の機能により、天候を問わず1本で対応できる利便性を備えています。

創業115年超の老舗が手がける品質と、手に取りやすい価格帯を両立した日常使いにぴったりの傘です。

丸十コーポレーション「weer Lite」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘と雨傘 for menの違いは何ですか？

A. 自動開閉日傘は日傘としての使用を主な用途としつつ晴雨兼用で使えるモデルで、雨傘 for menは男性向けに設計された晴雨兼用の雨傘モデルです。

いずれも形状記憶仕様と自動開閉機能を備えています。

Q. weer Liteの再販はいつからどこで購入できますか？

A. 2026年4月1日（水）より、楽天市場「weer公式オンラインストア」、Amazon「weer公式ストア」、weer公式オンラインショップの3つの販売先で購入できます。

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