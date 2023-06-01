赤えんぴつ・おーちゃん、乃木坂46「君ばかり」作詞＆作曲手がける MV公開
4月8日にリリースされる、乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」について、新たに新曲として赤えんぴつ・おーちゃんが作詞作曲を手掛けた「君ばかり」の収録が決定、本日より先行配信がスタートし、Music Videoも合わせて公開された。
【動画】乃木坂46「君ばかり」MV
赤えんぴつは設楽統が演じるボーカル『おーちゃん』と、日村勇紀が演じるギター『ひーとん』からなる、バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオ。乃木坂46とは自身の冠番組のMCを務めている縁から今回赤えんぴつとして初の楽曲提供へとつながっていった。
また、「君ばかり」は3月31日より各配信サービスにて楽曲の先行配信がスタートし、合わせて乃木坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにてMusic Videoも公開された。
今ではもう会えない過去の「君」の思い出の断片達を描いたMusic Videoとなった今作は、日常の中の様々な表情を見せる過去の「君」を乃木坂46メンバーが演じ、歌詞の世界観に沿ってそれぞれのメンバーが印象的な表情を見せるMusic Videoに。さらに、赤えんぴつの両名もMusic Videoに参加。どのような形で赤えんぴつがMusic Videoに参加しているのか注目だ。
4月8日リリース「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は5期生・池田瑛紗が初となる表題曲センターを務め、カップリングにはアンダーメンバーが歌唱する「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには６期生による「桜橋を教えてくれた」、TYPE-Cには2026年に新成人を迎えた6名のメンバー”パカラッパカラッ世代”（愛宕心響、五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、瀬戸口心月）による「年齢の境界線」を収録。
さらに、TYPE-Dには小川彩・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・瀬戸口心月・長嶋凛桜による”乃木坂野球部”の楽曲、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録される。そして通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録され、全形態見逃せないシングルになっている。
【動画】乃木坂46「君ばかり」MV
赤えんぴつは設楽統が演じるボーカル『おーちゃん』と、日村勇紀が演じるギター『ひーとん』からなる、バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオ。乃木坂46とは自身の冠番組のMCを務めている縁から今回赤えんぴつとして初の楽曲提供へとつながっていった。
今ではもう会えない過去の「君」の思い出の断片達を描いたMusic Videoとなった今作は、日常の中の様々な表情を見せる過去の「君」を乃木坂46メンバーが演じ、歌詞の世界観に沿ってそれぞれのメンバーが印象的な表情を見せるMusic Videoに。さらに、赤えんぴつの両名もMusic Videoに参加。どのような形で赤えんぴつがMusic Videoに参加しているのか注目だ。
4月8日リリース「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は5期生・池田瑛紗が初となる表題曲センターを務め、カップリングにはアンダーメンバーが歌唱する「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには６期生による「桜橋を教えてくれた」、TYPE-Cには2026年に新成人を迎えた6名のメンバー”パカラッパカラッ世代”（愛宕心響、五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、瀬戸口心月）による「年齢の境界線」を収録。
さらに、TYPE-Dには小川彩・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・瀬戸口心月・長嶋凛桜による”乃木坂野球部”の楽曲、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録される。そして通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録され、全形態見逃せないシングルになっている。