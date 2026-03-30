4月6日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

春だから！ワクワク・ドキドキがいっぱい

新たな挑戦SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

石原良純

菊地幸夫（弁護士）

小関裕太

ニッポンの社長

ゆうちゃみ

（50音順 敬称略）

エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）

☆フランシスの宇宙ミッション

鉄道愛好家であるフランシス・ブルジョワ。しかし幼い頃からフランシスは鉄道とは別の宇宙愛を持ち続けていました。近年では、宇宙旅行がエリートパイロットだけのものではなく民間企業にも開かれ、より身近な存在に。フランシスはこんな今だからこそ、自身の限界に挑戦し宇宙飛行士を目指します。果たしてフランシスは、長年の夢だった宇宙飛行士になることができるのでしょうか？フランシスの《新たな挑戦》をお届けします

☆警察犬の活躍

イギリスの田舎でも大都会でも犯罪と戦っている、知られざるヒーロー・警察犬。警察の探知犬がハンドラーとタッグを組み人々の安全を守るために活動しています。ベテランの探知犬もいますが、なかには、今回が初めての捜査となる警察犬も！《薬物運搬疑惑のデリバリーの車》などの、事件に立ち向かうワンチームに密着します。それぞれの個性と特技をいかして犯罪を検挙する最前線をお見逃しなく！

☆ショッピングモールに住み着いた人たち

20年ほど前、“アメリカのショッピングモールにこっそり住んでしまおう”という無茶な挑戦をした8人の若いアーティストたちの話。彼らはモール内の空きスペースに4年間も住んでいました。ニュースでも話題になりましたが、詳しいことは明らかにされず、謎に包まれていた…。

今回初めて彼らが撮影した実際の映像とともにその謎が明らかに！ハチャメチャな挑戦に挑んだ若者たちの驚くべき記録をご覧ください

その他、ドキドキする《新たな挑戦》映像やちょっと笑える動物の《新たな挑戦》をドドっとご紹介します。お楽しみに！

