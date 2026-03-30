3月29日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）で、手越祐也が映り込み、話題となっている。

「開始から40分すぎのことでした。CMに入る直前に『近日公開』の映像として、宮川大輔さんが熱く語る姿が流れたのです。

宮川さんは神妙な面持ちで『2代目やないですけどね、お祭り男に、誰かなってほしい』と熱望。続けて『“祭り魂” というか、それを受け継いでくれるのは、アイツしか、いいひんかな』と発言しました。

続けて『アイツとは……』というナレーションとともに映し出されたのが、手越さんでした。ハッピに鉢巻き姿で、宮川さんとともに画面に現れ、軽妙な掛け合いを見せていました」（芸能担当記者）

番組の公式Xでも、《お祭り男 新章へ》と題し、同様の動画が公開された。

かつて番組のレギュラーとして活躍していた手越が “お祭り男” 2代目を継承するかのような動画に、ファンから喜びの声があがっている。X上には《継承者ついに来たか》《これは胸熱》《手越くんレギュラー復活するの？》といったポストが相次いでいる。

放送作家がこう語る。

「同番組は2007年からスタートしており、手越さんが今回、大輔さんとコラボしてお祭りに挑むのは『番組開始20年目企画』の1つのようです。目玉企画として、オンエアまで盛り上げようという意図が伝わってきます」

“お祭り男継承” は、たんなる宣伝文句ということなのか。

「いや、大輔さんの本心でもあるでしょう。手越さんが一昨年、番組に復帰したときも涙を流して喜んでいましたし、プライベートでもゴルフに行く仲。また、今年9月で54歳ですから、体力勝負のお祭りに体がついていかないこともある。いますぐというわけではないでしょうが、手越さんに継いでほしいという気持ちが本当にあるからこその発言でしょう」（前出・放送作家）

2020年、「週刊文春」に、コロナ禍の緊急事態宣言下での外出・飲酒を報じられた手越。その後、所属していた当時のジャニーズ事務所から芸能活動の無期限自粛が言い渡された。その後、自ら退所の道を選び、フリーとして地道に活動してきた。

「根っからのポジティブシンキングで、腐ることなく活動を続けたことで、2024年10月、『イッテQ！』にも約4年ぶりに復帰。さらに2025年も2度スペシャルに出演し、話題をさらいました。

その間も日本テレビ系のドラマ『ぼくたちん家』にメイン級キャストとして登場。さらにフジテレビ、TBSと各局のバラエティに相次いで出演するなど、勢いを取り戻しつつあります。

レギュラー復帰はもちろん、大輔さんの魂を受け継ぐタイミングは、機が熟していると言っていいでしょう」（前出・放送作家）

はたして、正式なバトンタッチはあるのか、もし実現するとしたらいつになるのか、ファンの期待は高まっている。