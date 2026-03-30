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ずるい人は「人生を奪い合いのゲーム」だと思っている。罪悪感なく搾取する人の心理と対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【驚き】ずるい人が生まれる意外すぎる理由7選／罪悪感なく人から奪う心理の作られ方とは？」と題した動画を公開した。身近に存在する他人の利益を奪う「ずるい人」が、なぜ罪悪感なくそのような行動をとるのか、幼少期の環境や心理的背景から詳しく紐解いている。



Ryota氏は、ずるい人が生まれつきの性質ではなく、これまでの人生の中でその手法が「有効だった」という成功体験に基づいていると指摘する。自らの不安や問題に対処するため「人を使うことで対応してきた」結果、他者を利用する術を身につけてしまったのだという。また、親が日常的に悪口を言ったり、他者から奪って得をしたと自慢する姿を見て「ずるくていいんだ」と学習してしまう「親の影響」についても言及した。



さらに興味深いのは「奪うことが満足」になっているという視点である。Ryota氏は、他者から奪って得をすることにドーパミンが分泌され、喜びを感じてしまうメカニズムを解説。生き方を教わる機会がなく、人生を「お金を奪い合うボードゲーム」のように捉えていると語る。加えて、「条件付きの愛情」や「甘えが満たされていない」といった幼少期の愛情飢餓が、他者を「自分にくれる人」か「くれない人」かという損得勘定でしか判断できなくなる原因になっていると深く掘り下げた。



動画の終盤でRyota氏は、ずるい人はこれまでの成功体験で生きてきたため「そう簡単にずるさはなくならない」と断言する。その上で、ずるい人への対策として「与えちゃいけないんだっていうのを明確にして断っていく」ことの重要性を強調。相手の要求を毅然と拒絶し、相手にとっての「ケチになろう」と、自身の身を守るための現実的なアドバイスを送った。