「昼と夜で違った雰囲気」和歌山県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”11選！ 最多票数を獲得したのは？【2026年調査】
全国各地から桜の開花の便りが届き始め、春の陽気に心弾む季節がやってきました。本格的なお花見シーズンを前に、ぜひ一度は足を運んでおきたい人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、和歌山で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、和歌山で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：紀三井寺（和歌山市）／46票2位に選ばれたのは、関西に春を告げる「早咲き桜」で有名な「紀三井寺」です。境内には約500本の桜があり、日本気象庁が開花宣言の基準とする標本木も置かれています。231段の結縁坂を上った先から眺める、和歌浦の美しい海と境内の桜が一体となった景色は、訪れる人の心を癒してくれます。回答者からは「関西一早咲きの桜として知られ、231段の石段を登りながら和歌浦湾を望む景色が美しいから」（30代男性／大阪府）、「早咲き桜で名高い紀三井寺では、231段の結縁坂を登り切った先で、満開の桜越しに輝く和歌浦の絶景を堪能できます」（50代男性／兵庫県）、「近畿地方に春を告げる早咲きの桜の名所として知られ、境内からの眺望も良いから」（30代女性／長崎県）という声がありました。
1位：和歌山城（和歌山市）／103票1位に輝いたのは、和歌山市のシンボル「和歌山城」です。虎伏山に立つお城を囲むように、ソメイヨシノを中心に約450本の桜が咲き誇ります。岡口門付近や二の丸庭園など見どころが多く、特に天守閣をバックにした桜の写真は非常に人気があります。夜にはライトアップも行われ、幻想的な夜桜を楽しめるスポットです。回答者からは「天守と桜の組み合わせが美しく、写真映えする景色を楽しめるからです」（50代女性／兵庫県）、「天守や石垣と桜の景色が美しく、歴史ある城と春の自然を同時に楽しめると思うから」（20代女性／静岡県）、「天守と桜の組み合わせが美しく、城内の広い公園でゆっくり花見ができる点に惹かれました。夜桜も人気だと聞いており、昼と夜で違った雰囲気を楽しめそうだと感じています」（40代男性／北海道）という声がありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)