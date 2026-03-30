女優・永野芽郁の新たな報告に、ネットが沸いている。

マネジャーによるインスタグラムが２９日に更新され、「フォト＆スタイルブック スペシャルＢＯＸ『ＭＡＧＮＯＬＩＥ』 ６月２１日（日）発売決定」と情報が解禁された。「いつも応援して頂いてる皆さまへ感謝の想いを閉じ込めた、特別なフォト＆スタイルブックの２冊構成になっております！」と説明。「発売記念イベントも行いますのでぜひチェックしてみてください」とイベント開催も告知された。

ノースリーブで腕を見せたカットや、ほおづえをついてアンニュイな表情も。フォロワーは「待ってました ちょー楽しみ！！久々に会える機会ができてモチベになります！！」「絶対に会いに行きます！！！！！モチベ上がりました」「めいちゃん！待ってました 絶対買いますー！！！」と歓喜。

「素敵な情報解禁ありがとう」「ほんとにほんとに嬉しすぎてこの投稿みて、文読んだら大号泣してしまって、、、」「やっぱり可愛さ美しさのレベルが違いますね」「とてつもなく楽しみです！！豪華すぎる」「撃ち抜かれる美しさ最高キュート癒されます」「透明感やば」「顔が本当に綺麗」「やばいいぃいい！！！！楽しみすぎます 絶対に会いたい」と心待ちにしていた。

永野は今月２０日、約８か月ぶりに自身のＳＮＳを更新。赤く染めた髪の横顔などをアップし、「イメチェンしてる！？」「髪染めたの超可愛い似合ってるよ」と話題になっていた。