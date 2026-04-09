「オリックス９−１ロッテ」（８日、京セラドーム大阪）“岸田マジック”がさく裂した。オリックスはこの日は「２番・中堅」に今季初スタメンの渡部、「８番・右翼」に同２度目の杉沢と若手組を抜てきする、左７人の新打線が奏功。昨季ＤｅＮＡで１０勝を挙げている好投手・ジャクソンを攻略し、今季最多９得点で貯金生活を取り戻した。「（四球の）宗に始まって渡部がしぶとく打ってくれた。（起用は）タイミングを見ながら