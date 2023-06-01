中国・江蘇省のホテルに宿泊した女性が、客室内に飾ってあった絵の裏に「隠し扉」があったと訴え、物議を醸している。中国メディアの南方日報が6日に伝えた。記事によると、女性が夜遅くに就寝しようとした際、ベッド脇につるされたロールタイプの絵画のふちに不自然な隙間があるのを発見。めくって確認してみると、そこには「隠し扉」があった。扉は容易に開けることができ、その先は真っ暗で、目を凝らすと古びた階段があった。