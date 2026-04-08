◇パ・リーグ日本ハム１―０楽天（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）日本ハムがソロ一発のみで逃げ切った。4回に先頭のカストロが左越えに2号ソロ。これがこの試合唯一のチーム安打だった。この1点を守り切ったのは北山だ。5回は先頭のボイドからこの試合7個目の三振を奪った。続く小郷にカーブを中前打されたが、許した安打はこの1本だけ。投球間隔が狭くテンポのいいペースでストライクを投げ込み、楽天打