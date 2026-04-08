Image: John Keeble/Getty Images｜ロールスロイスの小型原子力発電機「Rolls Royce Micro」（Space-Comm Expo 2023）。協業先探しで暗礁、との報道もあるけど イラン戦争でホルムズ海峡が封鎖され、熱い視線が集まる原子力。「原子力エネルギー」といえばこれまでは重い粒子を分ける核分裂のことでしたが、最近は軽い粒子をくっつける核融合も、環境負荷が軽いってことで注目を浴びています