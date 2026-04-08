学歴詐称問題で全国に知られるところとなった静岡県伊東市前市長の田久保眞紀被告（56）が、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で静岡地検に在宅起訴された。さらには、卒業証書を自作した上、インターネット通販で学長名と学部長名の印鑑作成を業者に依頼、偽造文書に押印していたという疑惑まで浮上している。【写真】ピンクのスーツの田久保前伊東市長その内容が詳しく報じられると、会見などで「嘘をついていない