特殊詐欺グループ「JPドラゴン」の関係者の男女5人が、フィリピンから日本に移送され、逮捕された。警察は5人の身柄を福岡に移し、取り調べを行う。7日、物々しい空気の中、成田空港にフィリピンを拠点とする犯罪グループ「JPドラゴン」の関係者5人が到着した。5人は2025年10月にフィリピンの現地当局に身柄を拘束されていたが、7日に日本に移送され、福岡県警に逮捕された。警察装い現金詐取か警察によると、岩本三矢子容疑者らは