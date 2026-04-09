お笑いコンビ・大自然が解散することが９日、分かった。ロジャーがＸで発表した。ロジャーはＳＮＳで「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と記している。そして「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで１０年間、本当にありがとうございました。直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます」とも記した。最後の舞台は「４月１２日の