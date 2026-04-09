AIを使う人が急速に増えるなかで、「AIを使っていないと評価が下がるのではないか」と不安を感じている若手社会人も少なくありません。一方で、「とにかくAIを使えばいい」というわけでもありません。AIに頼りすぎることで、むしろ評価を下げたり、成長の機会を失ったりするケースも出てきています。では、AI時代に評価される若手と、そうでない若手の違いはどこにあるのでしょうか。本記事では、全680ページ、2700円のいわゆる“