「それネットワークビジネスでしょ？ マルチじゃん！」「ぼったくりしてんじゃねーぞコラ！」男がそう発すると、場に緊張感が走る。悪徳マルチ商法やぼったくりの現場に「突撃」し、その実態を暴き続けるYouTuber・KENZO氏。チャンネル登録者数102万人(2026年4月現在)を抱える彼は、弱者を食い物にする行為を許さない。体を張って弱き者を救い、世にはびこる悪を全世界に発信している。前編記事『「190cmの大男に殴打された」「ナ