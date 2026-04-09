社民党の大椿裕子元参院議員は9日、自身のSNSに投稿し、同党の党首選開票後の会見で対立候補の発言を認めなかった対応をめぐり、福島瑞穂党首と党首選実施本部の主張が食い違うとして、「事実を明らかにして、改善する、次はしない。そうしないと党は良くならない」と主張した。社民党の党首選挙には、福島氏、大椿氏、ラサール石井氏の3人が立候補し、6日、福島氏が再選。新党首選出後の会見には当選した福島氏に加え、敗北した大