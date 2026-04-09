数年前からネットニュースやテレビなどを通して告知されていた、自転車にも青切符が適用される「交通反則通告制度」がスタートした。【写真】「曲がれないんじゃ！」交差点でバス運転士が激怒した理由適用初日となった2026年4月1日の街の様子はどうだったのか？「今日から自転車の青切符の取り締まりが始まったからだと思うけど、駅前や大通りに警察官が大量にいて、朝からサラリーマンや学生がバンバン切符切られててちょっと笑っ